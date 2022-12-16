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Cultura

Como é o grito de “gol” ao redor do mundo?

"Tor da Alemanha!": a comemoração futebolística varia de país para país. Conheça alguns exemplos.

Por Leo Caparroz 16 dez 2022, 15h06 | Atualizado em 4 jun 2026, 15h48
Grupo de jovens felizes assistindo a um jogo de futebol na televisão de casa e comemorando um gol juntos.
 (Millaland/Getty Images)
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Como é o grito de “gol” ao redor do mundo? Priorizar nos meus resultados Google

Para além do futebol, a Copa do Mundo serve para entrar em contato com a cultura de outros países e reparar em suas particularidades, mesmo as mais sutis. Na edição do Catar, que termina neste domingo (18), por exemplo, você deve ter percebido que o apelido do McDonald’s muda conforme o lugar.

Mas talvez o mais interessante tenha sido reparar que o clássico grito de “gol” não é o mesmo em todos os idiomas. E não é só a palavra que muda: a maioria das narrações não são tão emocionantes como as nossas nem prolongam a letra “o” à la Galvão Bueno.

Conheça como fica o grito de gol em outras partes do mundo:

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1. Alemanha

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Por lá, os gols são comemorados com um sonoro “tor”. Na língua alemã, a palavra também significa “portão”, que é como eles chamam a estrutura física das traves que formam o gol.

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2. Polônia

O país de Robert Lewandowski, segue uma etimologia similar. Os poloneses chamam o gol de “Bramka”, palavra que novamente pode ser traduzida para “portão”.

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3. Inglaterra

Tanto lá como nos outros países de língua inglesa (como Estados Unidos, Gana, Senegal e Austrália) a palavra é “goal”, que significa “meta”, “objetivo”. A semelhança com o nosso “gol” é óbvia: nós importamos a expressão junto com o esporte, quando ele foi trazido para cá no século 19.

4. França

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Os atuais campeões do mundo tem um jeito diferente de comemorar seus pontos. Para eles, “marcar um gol” é o mesmo que “marquer un but”. Narradores franceses não prolongam a palavra.

5. Catar

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No jogo contra Senegal, a torcida catari viu Mohammed Muntari marcar o único “hadaf” do time da casa na Copa. A palavra significa “objetivo”, “alvo”, ambição”, e é pronunciada “redaf”. Se somados aos outros países de língua árabe – Arábia Saudita, Irã e Tunísia -, foram 9 gols marcados no torneio; comemorados tanto com “gol” quanto com “hadaf”.

6. Portugal

A comemoração dos nossos colegas lusófonos também é herança inglesa –mas eles adicionam uma letra extra em seu grito: “golo”.

7. Marrocos

A grande surpresa desta edição, a seleção marroquina é o primeiro time africano a ficar entre os quatro melhores da competição. Por lá, além de também comemorarem com “goal”, eles gritaram “bite” em vários momentos da sua trajetória na Copa.

8. Croácia

Os algozes do Brasil chamam o gol de “cilj”, que também significa “meta”. A pronúncia dispensa as duas últimas letras, e fica próxima de um “si”.

Pergunta de solrac_hayd, via Instagram

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