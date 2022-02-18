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Tecnologia

Como funciona o cartão por aproximação?

Simples: o método se aproveita do campo magnético gerado pela maquininha.

Por Maria Clara Rossini 18 fev 2022, 07h45 | Atualizado em 4 jun 2026, 15h41
Ilustração de um cartão, uma maquininha e um caixa registradora.
 (Amanda Ishibashi/Superinteressante)
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Toda corrente elétrica gera um campo magnético. É só pensar num eletroímã, que é um longo fio enrolado num carretel. Quando você liga o fio na tomada, a bobina passa a atrair objetos de ferro. Interessante é que o oposto também é verdade: se você aproximar um ímã de equipamento eletrônico desligado, surge uma corrente.

A tecnologia NFC – sigla em inglês para a expressão near-field communication, que se traduz por “comunicação por campo de proximidade” – se aproveita desse fenômeno para fazer um acoplamento indutivo entre cartão e máquina.

De maneira resumida: a máquina gera uma corrente elétrica, que cria um campo magnético detectável dentro de um raio de até 4 centímetros. Esse campo, por sua vez, lê um chip do cartão ao gerar uma corrente em seus circuitos. O chip no cartão (com algo entre 96 e 4.096 bytes, pouquíssimo armazenamento para os padrões informáticos) é passivo, ou seja: não exige alimentação e só pode ser lido.

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Fonte: Artigo “Inductive coupling for wireless power transfer and near-field communication”, de Christoph Degen na Springer Open;

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Pergunta de @veiguinhaboy, via Instagram

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