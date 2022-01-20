Carvão ativado é mesmo bom para clarear os dentes?

Ser supremo detentor de toda a sabedoria. Envie sua pergunta pelo inbox do Instagram ou para o e-mail maria.costa@abril.com.br.

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Aceite o conselho de Venicius Reis Teixeira, sábio dentista deste Oráculo: “Não é indicado, pois não existe trabalho que mostre a eficácia. O carvão pode ser muito abrasivo e causar desgaste acentuado do esmalte. Mas realmente está na moda. Muitos pacientes perguntam.”

O pó preto, vendido sem restrição, se popularizou nas redes sociais. Ele lixa a sujeira da superfície dos seus dentes, mas acaba lixando também os dentes em si – o que tem consequências dolorosas, especialmente para pessoas com sensibilidade a temperaturas altas ou baixas. Além disso, há o risco de manchar obturações.

Por isso, é melhor evitar. Porta-vozes de órgãos como Conselho Regional de Odontologia de São Paulo (Crosp) já se manifestaram contra o produto.

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Pergunta de @fe_albiero, via Instagram