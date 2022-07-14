Como funcionam aplicativos que identificam músicas?

Ser supremo detentor de toda a sabedoria. Envie sua pergunta pelo inbox do Instagram ou para o e-mail maria.costa@abril.com.br.

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Eles têm gigantescos bancos de dados de canções, que muito provavelmente incluem a que você está ouvindo e quer saber o nome. Então, para vasculhar essa biblioteca de Alexandria musical e desenterrar justamente a que você deseja, apps como Shazam têm um método de identificação parecido com o das impressões digitais.

Para cada música de seu acervo, o aplicativo forma automaticamente um espectograma, que é um tipo de gráfico 3D. Enquanto o eixo X registra a extensão de tempo da música, o Y tem a sua frequência (a velocidade na qual as ondas sonoras se propagam pelo ar, medida em Hertz; sons agudos têm frequência mais alta que os graves). Já o eixo Z aponta a intensidade, que é o quão alto está cada um dos sons lá dentro da música.

O app se concentra nas mudanças de frequência em um determinado período de tempo e, em seguida, nos picos de intensidade nessas frequências (um agudo em volume mais ou menos alto, por exemplo).

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É o cruzamento desses elementos que permite formar a “impressão digital” da canção. E já basta para dar match.

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Pergunta de Gustavo Abreu, via e-mail

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