Como funcionam os silenciadores de arma?

Há quem prefira chamá-los de supressores – já que esses dispositivos não silenciam, e sim diminuem o som do disparo. Trata-se de um acessório cilíndrico que se encaixa na extremidade do cano da arma. Ele aparece em franquias cinematográficas como James Bond e John Wick, mas o efeito de um silenciador não é nada igual aos filmes.

Uma arma é muito parecida com uma garrafa de champagne. No interior de ambos, existe um bolsão de gás bem comprimido, sob pressão, que empurra o projétil ou a rolha para fora. No instante em que o gás finalmente sai pelo cano, ele se expande muito rápido. Essa expansão instantânea é o “pá!” que ouvimos.

O silenciador é um tubo com câmaras ocas que você encaixa na ponta do cano. Essas câmaras permitem que o gás comprimido já passe por alguma expansão antes de chegar a atmosfera, atenuando o barulho.

Ele deve ser feito de um metal resistente à pressão e calor. Geralmente o silenciador é do tamanho do cano – fazendo com que uma pistola, por exemplo, dobre de comprimento.

Mas nem o melhor silenciador conseguiria mutar o disparo de uma arma. Afinal, o gás ainda sairá do cano, causando algum ruído na atmosfera. Além disso, a bala é disparada numa velocidade mais rápida que a velocidade do som (340 m/s), gerando uma onda sonora impossível de dissipar.

Geralmente, os filmes de ação fazem os silenciadores parecerem mais silenciosos do que realmente são. No geral, eles reduzem o barulho do disparo em 20 ou 30 decibeis. Uma arma comum pode atingir 150 dB, o que seria reduzido para 120 dB com o silenciador – o que ainda é o volume de um show de rock. Essa redução de ruído torna mais difícil reconhecer de onde está vindo o disparo

