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Tecnologia

Como funcionam os sistemas automáticos anti-foguetes de Israel?

O Domo de Ferro bloqueia até 90% dos ataques. Mas ele não funciona contra mísseis high-tech.

Por Bruno Vaiano Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 18 ago 2023, 11h22 | Atualizado em 4 jun 2026, 15h50
O sistema de defesa aérea de Israel, Iron Dome, intercepta foguetes lançados da Faixa de Gaza para Israel, em Ashkelon, Israel, em 11 de maio de 2023.
 (Mostafa Alkharouf/Agência Anadolu via Getty Images/Getty Images)
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Como funcionam os sistemas automáticos anti-foguetes de Israel? Priorizar nos meus resultados Google

Cada unidade do Domo de Ferro – o nome do sistema de defesa de Israel – contém 20 mísseis interceptadores, capazes de destruir foguetes passando a até 70 km de distância.

Essas unidades têm três peças básicas. A primeira é um radar que detecta e acompanha os foguetes assim que eles emergem do território inimigo. A segunda é um computador que calcula a trajetória futura dos projéteis e determina se eles vão ou não cair em áreas habitadas. A terceira é a plataforma de lançamento em si.

O Domo, implantado em 2011, bloqueia algo entre 85% e 90% dos ataques. Seus mísseis servem apenas para destruir armas rudimentares, de baixo alcance. Mundo afora, há outros sistemas em planejamento para impedir ataques com ameaças mais rápidas, como mísseis balísticos intercontinentais (ICBMs). 

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Pergunta de @gabryelamcosta, via Instagram

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