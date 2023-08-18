Como funcionam os sistemas automáticos anti-foguetes de Israel?

Ser supremo detentor de toda a sabedoria. Envie sua pergunta pelo inbox do Instagram ou para o e-mail maria.costa@abril.com.br.

Ser supremo detentor de toda a sabedoria. Envie sua pergunta pelo inbox do Instagram ou para o e-mail maria.costa@abril.com.br.

Cada unidade do Domo de Ferro – o nome do sistema de defesa de Israel – contém 20 mísseis interceptadores, capazes de destruir foguetes passando a até 70 km de distância.

Essas unidades têm três peças básicas. A primeira é um radar que detecta e acompanha os foguetes assim que eles emergem do território inimigo. A segunda é um computador que calcula a trajetória futura dos projéteis e determina se eles vão ou não cair em áreas habitadas. A terceira é a plataforma de lançamento em si.

O Domo, implantado em 2011, bloqueia algo entre 85% e 90% dos ataques. Seus mísseis servem apenas para destruir armas rudimentares, de baixo alcance. Mundo afora, há outros sistemas em planejamento para impedir ataques com ameaças mais rápidas, como mísseis balísticos intercontinentais (ICBMs).

Continua após a publicidade

Pergunta de @gabryelamcosta, via Instagram