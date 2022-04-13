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Ciência

Como os pássaros não caem do poleiro enquanto dormem?

O segredo está em um fenômeno chamado “mecanismo automático de empoleiramento”. Entenda.

Por Maria Clara Rossini 13 abr 2022, 16h29 | Atualizado em 4 jun 2026, 15h41
Fotografia de um pássaro com penas brancas e cinzas dormindo empoleirado em um galho, à noite, com folhas verdes ao redor.
 (Bernard DUPONT/Wikimedia Commons)
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Algumas aves conseguem “travar” as garras nos troncos das árvores graças a adaptações nos músculos das pernas. Quando as articulações do tornozelo e joelho estão flexionadas (ou seja, quando o pássaro está agachado), os dedos do pé também ficam firmes em torno do galho. Os pés não conseguem abrir enquanto as pernas não ficarem retas novamente. Desde que o pássaro esteja de cócoras, ele pode dormir tranquilo.

E o interessante é que essas aves não gastam energia para tensionar os músculos. É tudo mecânico, como um sistema de engrenagens. Esse mecanismo também é útil para capturar presas: os animais preparam o bote com a perna estendida e as garras abertas. Depois, se agarram ao almoço flexionando as articulações. Isso torna a pegada tão firme que é difícil para a presa se desvencilhar.

Esse fenômeno é chamado “mecanismo automático de empoleiramento”, e já foi descrito em diversas espécies passeriformes. Em 2012, no entanto, pesquisadores descobriram que o estorninho-comum não usa esse mecanismo ao dormir. Quando anestesiados, eles não conseguem se equilibrar no poleiro.

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Além disso, o equilíbrio das aves é bem desenvolvido. “O cerebelo nas aves é particularmente avançado em comparação a outros grupos. Isso permite a elas um equilíbrio, seja em vôo ou pousadas, muito refinado”, diz Thiago Vernaschi, professor da Universidade Federal de Itajubá.

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Os pássaros não são os únicos que têm um jeito estranho de dormir. Um estudo australiano recente analisou a taxa metabólica de uma espécie de tubarão chamada Cephaloscyllium isabellum, mostrando que eles dormem de olho aberto.

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Uma pesquisa brasileira descobriu que os polvos possuem duas fases do sono, assim como os humanos. Eles mudam de cor durante a fase mais ativa, sugerindo que eles têm uma experiência semelhante ao sonho – embora os pesquisadores não saibam exatamente como ela se manifesta.

A respiração dos golfinhos não é automática, como a nossa. Eles precisam controlar ativamente a respiração, além de ficarem alertas para possíveis predadores ao seu redor. Por isso, não dá para “desligar” totalmente o cérebro. Enquanto um lado do cérebro está dormindo, o outro permanece ativo, o que é chamado de “sono unihemisférico”. Além disso, os golfinhos fecham apenas um olho durante o sono.

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Fonte: Artigos “The digital tendon locking mechanism of the avian foot”, “Energy conservation characterizes sleep in sharks”, “Cyclic alternation of quiet and active sleep states in the octopus”; Thiago Vernaschi, professor da Universidade Federal de Itajubá.

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Pergunta de joao_hen_, via Instagram

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