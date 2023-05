Como se forma um oásis?

Lagos se formam quando uma fonte de água subterrânea (aquífero) aflora na superfície. Esse fenômeno pode acontecer em qualquer bioma, mas só causa estranhamento quando ocorre em regiões áridas. É só aí que o lago ganha o nome de oásis.

Nesse caso, os aquíferos armazenam a água da chuva que cai nos arredores do deserto – digamos, uma cadeia de montanhas. O líquido penetra as rochas e se espalha no subterrâneo, “viajando” até regiões mais secas. Por isso é possível encontrar fontes de água doce mesmo que praticamente não chova na região.

Mas como os aquíferos veem a luz do dia? Eles podem aflorar naturalmente (quando há uma depressão no relevo, por exemplo) ou com intervenção humana. Caso a pressão da água não seja suficiente para “furar” a superfície, dá para cavar poços artesianos de modo que ela chegue lá, sem a necessidade de bombeá-la para cima.

Historicamente, os oases (plural de oásis) serviram de pontos de descanso e reabastecimento para comerciantes que cruzavam o deserto. Como os ventos da região podem poluir a água com areia, é comum criar uma barreira física plantando palmeiras ao redor do lago. Daí aquele cenário típico de desenho animado.

Os oases variam bastante em tamanho: podem ter apenas um lago e pouca vegetação ao redor ou até sustentar cidades. Diferente das dunas no entorno, o terreno do oásis é fértil e pode irrigar plantações de trigo, algodão e tâmara, por exemplo, além de permitir a criação de animais.

Esse é o caso de Al-Ahsa, na Arábia Saudita. Com 85 km² e 280 poços artesianos, ele é considerado o maior oásis do mundo. O aquífero abaixo dele abastece as cidades de Al-Hofuf e Al-Mubarraz, que estão entre as maiores do país. O oásis ainda fica próximo ao Campo Petrolífero Ghawar, um dos principais da Arábia Saudita.

E eles não são tão raros. Só no Oriente Médio e na África (o que inclui os do deserto do Saara), são mais de 700. Mas você não precisa cruzar o Atlântico para conhecer esse cenário: o mais próximo do Brasil fica no Deserto de Ica, no Peru. O oásis de Huacachina é um ponto turístico popular do país: ao redor do lago existe uma vila com hotéis, restaurantes e bares.

Fontes: LabOasis Foundation; National Geographic; Gerson Cardoso, do instituto de geociências da UFRJ.