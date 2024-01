Como se montam as duplas de vôlei de praia ou badminton?

Ser supremo detentor de toda a sabedoria. Envie sua pergunta pelo inbox do Instagram ou para o e-mail maria.costa@abril.com.br.

Cada caso é um caso: as duplas podem se conhecer em seus clubes, em torneios de base ou por indicação do treinador.

“Ele analisa questões como características físicas, técnicas e demais habilidades com o objetivo de montar uma equipe de alto nível competitivo”, diz Sebástian Pereira, gerente-executivo de alto rendimento do Comitê Olímpico do Brasil (COB). “Além disso, a afinidade pessoal e, principalmente, de objetivos na carreira também é um fator relevante”.

Também existem olheiros das confederações de cada esporte, que vão aos jogos para pescar os atletas mais talentosos e juntá-los.

As vagas olímpicas costumam ser oferecidas às duplas, e não aos atletas individualmente. Por isso, em modalidades como vôlei de praia, nado sincronizado, remo, vela e saltos ornamentais, as duplas competem juntas durante (pelo menos) todo o ciclo olímpico, de quatro anos, para se classificar para os Jogos.

Além disso, alguns esportes em dupla exigem sincronismo e conhecimento muito profundo do parceiro. As velejadoras Martine Grael e Kahena Kunze, por exemplo, estão há 10 anos juntas – e já conquistaram dois ouros olímpicos para o Brasil (Rio 2016 e Tóquio 2020).

Mas as duplas também podem mudar ao longo da carreira, e dos campeonatos. Um exemplo: a dupla Laura Pigossi e Luisa Stefani, do tênis, já se conhecia desde os 12 anos de idade, mas elas haviam jogado poucas vezes juntas.

Ambas foram convocadas para representar o Brasil uma semana antes das olimpíadas de Tóquio, graças a uma realocação feita pela federação internacional do esporte. Elas estavam na lista de espera da chave feminina e garantiram uma medalha de bronze inédita para o país. Depois, cada uma seguiu seu rumo, com outras parceiras.

A mudança de parceiro pode partir dos próprios atletas, do treinador, do clube ou da confederação responsável pela modalidade.

