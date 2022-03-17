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Saúde

Constipação é mais comum em mulheres?

Sim. Um hormônio produzido no ovário explica por que elas sofrem mais com o "intestino preguiçoso".

Por Maria Clara Rossini 17 mar 2022, 11h38 | Atualizado em 4 jun 2026, 15h41
Foto de uma mulher sentada no vaso sanitário.
 (KittisakJirasittichai/Getty Images)
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Sim. A progesterona (hormônio produzido no ovário) possui um efeito relaxante no intestino, deixando-o mais “preguiçoso”. Ele diminui a intensidade dos movimentos peristálticos, que expulsam as fezes – daí vem a falta de vontade de ir ao banheiro.

Isso acontece principalmente após a ovulação e antes da menstruação, quando os níveis de progesterona atingem seu pico. Mas também acontece na gravidez e na menopausa, por conta das variações hormonais.

A Federação Brasileira de Gastroenterologia (FBG) avaliou a saúde intestinal de 3.500 mulheres e concluiu que, para cada homem, três mulheres apresentam o problema. Segundo a Sociedade Brasileira de Coloproctologia, 30% das pessoas sofrem com a constipação.

A solução você já sabe: comer alimentos ricos em fibras (como frutas, legumes e cereais) e beber bastante água. Laxantes, só com prescrição médica. O uso indiscriminado pode fazer com que seu intestino fique viciado: passa a funcionar só à base do medicamento.

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Pergunta de Ingrid Luisa, de Teresina, PI

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