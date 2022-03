Constipação é mais comum em mulheres?

Ser supremo detentor de toda a sabedoria. Envie sua pergunta pelo inbox do Instagram ou para o e-mail maria.costa@abril.com.br.

Sim. A progesterona (hormônio produzido no ovário) possui um efeito relaxante no intestino, deixando-o mais “preguiçoso”. Ele diminui a intensidade dos movimentos peristálticos, que expulsam as fezes – daí vem a falta de vontade de ir ao banheiro.

Isso acontece principalmente após a ovulação e antes da menstruação, quando os níveis de progesterona atingem seu pico. Mas também acontece na gravidez e na menopausa, por conta das variações hormonais.

A Federação Brasileira de Gastroenterologia (FBG) avaliou a saúde intestinal de 3.500 mulheres e concluiu que, para cada homem, três mulheres apresentam o problema. Segundo a Sociedade Brasileira de Coloproctologia, 30% das pessoas sofrem com a constipação.

A solução você já sabe: comer alimentos ricos em fibras (como frutas, legumes e cereais) e beber bastante água. Laxantes, só com prescrição médica. O uso indiscriminado pode fazer com que seu intestino fique viciado: passa a funcionar só à base do medicamento.

Pergunta de Ingrid Luisa, de Teresina, PI

