Constipação é mais comum em mulheres?
Sim. Um hormônio produzido no ovário explica por que elas sofrem mais com o "intestino preguiçoso".
Sim. A progesterona (hormônio produzido no ovário) possui um efeito relaxante no intestino, deixando-o mais “preguiçoso”. Ele diminui a intensidade dos movimentos peristálticos, que expulsam as fezes – daí vem a falta de vontade de ir ao banheiro.
Isso acontece principalmente após a ovulação e antes da menstruação, quando os níveis de progesterona atingem seu pico. Mas também acontece na gravidez e na menopausa, por conta das variações hormonais.
A Federação Brasileira de Gastroenterologia (FBG) avaliou a saúde intestinal de 3.500 mulheres e concluiu que, para cada homem, três mulheres apresentam o problema. Segundo a Sociedade Brasileira de Coloproctologia, 30% das pessoas sofrem com a constipação.
A solução você já sabe: comer alimentos ricos em fibras (como frutas, legumes e cereais) e beber bastante água. Laxantes, só com prescrição médica. O uso indiscriminado pode fazer com que seu intestino fique viciado: passa a funcionar só à base do medicamento.
Pergunta de Ingrid Luisa, de Teresina, PI