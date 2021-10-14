Por que nosso estômago ronca quando estamos com fome?

Ser supremo detentor de toda a sabedoria. Envie sua pergunta pelo inbox do Instagram ou para o e-mail maria.costa@abril.com.br.

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Quando você está em jejum, os músculos do seu sistema digestório passam por ciclos breves de contração em intervalos de 90 a 120 minutos. Esses pulsos são os faxineiros da barriga: servem para levar embora pequenos detritos, restos de comida, enzimas digestivas e outras sobras da digestão anterior, limpando o salão para receber a nova leva de alimento.

O fato é que todo movimento peristáltico pode fazer barulho (e o seu sistema digestório se mexe mais depois que você comeu do que antes). Mas o complexo mioelétrico migratório (CMM) fica mais audível porque ocorre repentinamente após um longo período de silêncio – e não há comida aí dentro para abafar o som.

Pergunta de @danielvianna_, via Instagram