Por que as nuvens de chuva são escuras?

Ser supremo detentor de toda a sabedoria. Envie sua pergunta pelo inbox do Instagram ou para o e-mail maria.costa@abril.com.br.

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Porque elas estão cheias demais para deixar a luz passar.

Vamos revisar as cores do céu. As moléculas que compõem o ar – oxigênio, nitrogênio etc. – são entidades minúsculas e só conseguem espalhar ondas eletromagnéticas igualmente pequenas, como as da luz azul. As ondas vermelhas, maiores, passam reto. É por isso que o céu é azul, não vermelho.

Já as nuvens são enormes conjuntos de gotículas de água. Como são maiores que moléculas, as gotículas espalham luz de todas as cores. E a soma de todas as cores é branco. Por isso as nuvens são brancas.

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Já uma nuvem de chuva está tão repleta de água que a luz que incide em seu topo se espalha quase toda antes de alcançar a base. Ou seja: a nuvem é grossa o suficiente para tapar o Sol em vez de se deixar atravessar por ele. Aí ela fica cinza.

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Vista de cima, vale dizer, ela continua branca. Ou seja: quando você olha pela janela do avião e vê um cobertor felpudo de nuvens cor de algodão lá embaixo, não se alegre: do ponto de vista de quem está lá embaixo, essas nuvens estão completamente escuras, e provavelmente está caindo uma chuva bem pesada.