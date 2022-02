Mangás e animes representam qual porcentagem do PIB do Japão?

Estima-se 0,5%. Parece pouco, mas lembre que o Japão é 0 terceiro maior PIB do mundo: US$ 5 trilhões em 2020, atrás apenas dos EUA (US$ 20,8 trilhões) e da China (US$ 14,7 trilhões).

Só o setor industrial já esmaga os mangás. O Japão está entre os três países que mais fabricam carros no mundo – Toyota, Honda, Mitsubishi e Nissan são empresas japonesas. No campo dos eletrônicos, os nomes mais conhecidos são a Sony e a Panasonic. E não é segredo que o Japão investe em alta tecnologia e robótica.

Mesmo “pequena” em termos relativos, a indústria cultural nipônica é grande em termos absolutos, além de exercer um grande soft power (influência internacional cultural e ideológica). A partir de questionários com os principais estúdios de animes do Japão, a Associação de Animações Japonesas (AJA) estimou um valor de mercado de 2,5 trilhões de ienes em 2019 (US$ 21,7 bilhões).

Já a Associação de Editores de Revistas e Livros do Japão (AJPEA) estimou uma receita de 612,6 bilhões de ienes em 2020 (US$5.8 bilhões), e 498 bilhões de ienes em 2019 (US$ 4,3 bilhões). Trata-se do maior valor desde o início da série histórica, que começou em 1978. Para fins de comparação, o valor de mercado da Netflix é de US$ 291 bilhões.

Fontes: Association of Japanese Animation (AJA); Banco Mundial; OCDE; Silvio Y. M. Miyazaki, professor da Universidade de São Paulo; ​​Anime Industry Report 2020 Summary; Japan Magazine and Book Publisher’s and Editor’s Association.

Pergunta de @prof.biologyronaldo, via Instagram