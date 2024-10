Nos EUA só existem mesmo dois partidos políticos?

Não. Há dezenas deles, mas poucos conseguem atingir os requisitos mínimos para aparecer nas urnas (as exigências variam de estado para estado). Em nível nacional, os dois principais partidos menores são o Partido Libertário, que prega a menor interferência possível do Estado na vida dos cidadãos e na economia, e o Partido Verde, que mistura ambientalismo e progressismo. Ambos participam da eleição presidencial de 2024, inclusive.

Agora, partidos com poder mesmo, só dois: os democratas, que reúnem de centristas até os esquerdistas, e os republicanos, que vão do centro do espectro ideológico até a ponta direita. Todos os deputados e senadores no Congresso americano se encaixam em um dos times – as únicas exceções são os políticos independentes, que, para fugir desse fla-flu, não possuem partido algum.

Nem mesmo em nível estadual dá para encontrar algum político eleito por outro partido, em nenhum dos 50 estados americanos. Isso só acontece em nível municipal (vereadores, por exemplo) em algumas cidades e condados, e mesmo assim é algo raro.

Há várias razões que explicam o porquê da consolidação do modelo bipartidário: a falta de um sistema proporcional de representação, o colégio eleitoral (o modelo eleitoral diferentão que o país elege o presidente), ausência de uma padronização federal das leis que regulam as eleições e, principalmente, a dificuldade de financiar um partido e as campanhas de seus candidatos.

Continua após a publicidade

Dada a falta de diversidade, os dois partidos acabam criando facções internas para deixar mais clara a divisão ideológica. Entre os democratas, por exemplo, há a bancada progressista, mais à esquerda, que rivaliza com o grupo chamado “New Democrats”, mais centristas e liberais na economia. Há ainda um pequeno grupo, chamado de Blue Dogs, de democratas mais conservadores. Os republicanos se dividem em cinco facções seguindo a mesma lógica: algumas mais moderadas, outras mais conservadoras e radicais.

Pergunta de @dusampaio_, via Instagram

Compartilhe essa matéria via: WhatsAPP Telegram

Toda sexta, uma seleção das reportagens que mais bombaram no site da Super ao longo da semana. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossas newsletters pela manhã de segunda a sexta-feira.