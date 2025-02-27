O que significa o FPS do protetor solar?

Os protetores solares funcionam como barreiras químicas, contendo substâncias que absorvem a radiação UVB do Sol (a maior responsável pelas queimaduras e pelo aumento do risco de câncer de pele) e liberam-na em forma de calor.

O fator de proteção solar (FPS) mostra quanto de radiação UVB consegue passar por essa barreira. Um FPS de 30, por exemplo, quer dizer que só 1/30 da radiação solar é absorvida pela pele. Ou seja: 96,7% dos raios são bloqueados. Já um FPS de 50 filtra 98% da radiação. Perceba que, apesar do salto na numeração, a diferença entre produtos com diferentes FPS é bem pequena na prática. Nenhum protetor bloqueia 100% dos raios, diga-se.

(A maioria dos filtros também protege contra a radiação UVA, que não queima, mas causa envelhecimento precoce da pele e também pode levar ao câncer. O FPS, porém, não leva em conta essa questão; há outras medidas específicas para isso.)

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O FPS é calculado em laboratório, com testes em pessoas de pele clara, já que a melanina é um escudo natural (mas não perfeito) contra os danos da luz solar. Os voluntários são submetidos a diferentes doses de radiação ultravioleta, em amostras de pele com e sem proteção solar, e depois os cientistas comparam qual foi a dose mínima necessária para gerar um eritema (vermelhidão) nas partes protegidas e nas desprotegidas.

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É comum dizer que o FPS tem a ver com o tempo de exposição solar – se uma queimadura em uma pele desprotegida leva 10 minutos para se formar, um protetor de FPS 30 aumentaria esse tempo para 300 minutos (cinco horas). Isso é tecnicamente verdade, mas só se considerarmos que a intensidade da exposição solar for constante – o que não é verdade, já que o sol do meio-dia é muito mais forte que o da manhã ou do pôr do Sol. Além disso, o produto vai perdendo eficácia com o tempo por causa do ambiente – suor, água, atrito com roupas, contato físico e outros fatores vão degradando a camada. O ideal é reaplicar a cada duas horas.