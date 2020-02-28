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Por que animais são manchados de várias cores, mas humanos são de uma cor só?

Como quase tudo na biologia, a resposta está na seleção natural

Por Bruno Vaiano Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 28 fev 2020, 17h46 | Atualizado em 4 jun 2026, 15h21
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 (Don Mason/Getty Images)
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Por que animais são manchados de várias cores, mas humanos são de uma cor só? Priorizar nos meus resultados Google

Há um grande número de mecanismos genéticos diferentes por trás das manchas na pelagem dos mamíferos. Por exemplo: os gatos malhados em preto, branco e laranja são sempre fêmeas. Isso acontece porque o gene que contém a receita para a melanina fica no cromossomo X. Como são necessários dois genes diferentes para codificar pelos ruivos e castanhos, só as fêmeas, que têm dois cromossomos X, podem exibir as duas cores simultaneamente. 

Em tese, nada impediria humanos de exibir padrões do tipo (de fato, muitas pessoas têm barba, cabelos e pelos pubianos de cores diferentes). Se nós não os possuímos, é porque eles não forneceram nenhuma vantagem de sobrevivência para nossos antepassados, e, desta forma, não evoluíram. Gatos, cães e outros caçadores descendem de animais selvagens que tiravam alguma vantagem de se camuflar em seus habitats. Posteriormente, as manchas que já existiam foram enfatizadas por seleção artificial: humanos queriam seus pets pintadinhos. 

Algo análogo sem dúvida poderia ter ocorrido conosco. Talvez humanos camuflados tivessem uma chance maior de sobrevivência. Ou talvez as manchas se tornassem um indicador de atração sexual em uma civilização com padrões estéticos diferentes dos nossos. Essas duas possibilidades fariam com que humanos manchados se reproduzissem mais que os lisos, deixando mais descendentes e tornando nossa espécie malhada. Mas nenhuma das hipóteses ocorreu, e ficamos lisos, mesmo.

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