Por que as roupas lavadas às vezes ficam cheirando mal no varal?

Isso acontece em dias muito úmidos, frios ou escuros, quando a roupa demora mais para secar – o que dá tempo para que microorganismos com metabolismo malcheiroso se acomodem no tecido. Fungos e bactérias se alimentam de restinhos de suor, células de pele e outros resquícios orgânicos que a máquina não deu conta de tirar.

Após digeri-los, essas criaturinhas excretam os compostos orgânicos que deixam as peças com cheiro de cachorro molhado. Por isso, prefira lavar roupa em dias ensolarados, com ventania. Se não for possível, pendure as roupas com certa distância entre elas, para evitar o abafamento – e aponte um ventilador para o varal.

Pergunta de @fernanda1sa, via Instagram.