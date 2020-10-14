Como é medida a umidade do ar? Ela alcança 0% ou 100%?

Ser supremo detentor de toda a sabedoria. Envie sua pergunta pelo inbox do Instagram ou para o e-mail maria.costa@abril.com.br.

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Com um higrômetro – que, antigamente, era fabricado com cabelo humano. Conforme a mecha absorve a água presente na atmosfera, ela muda um pouquinho de comprimento, como o mercúrio subindo e descendo na escala de um termômetro analógico. Os higrômetros atuais, é claro, usam tecnologias bem mais precisas, que não conseguiríamos explicar em um post.

A menor umidade relativa já registrada foi de 0,3% em 2017, no Irã. 0%, em condições naturais, é essencialmente impossível, já que não poderia haver uma mísera molécula de H2O no ar.

Já o 100%, que acontece na natureza às vezes, indica que o ar está saturado e não pode absorver mais água. É como pôr tanto açúcar no chá que ele não dilui mais e acumula no fundo.

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Dias úmidos são abafados porque o suor acumulado na superfície da pele não consegue evaporar: o ar já está lotado de vapor, não há vagas para mais moléculas.

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Pergunta de @leone_v_o, via Instagram.

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Fonte: Marcelo Schneider, meteorologista, INMET.