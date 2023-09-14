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Oráculo

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Ciência

Por que beber álcool esquenta?

Plot twist: na verdade, ele ajuda a diminuir a temperatura corporal.

Por Rafael Battaglia 14 set 2023, 17h10 | Atualizado em 4 jun 2026, 15h50
Ilustração de homem negro com roupas de verão; está relaxando no topo de uma montanha na neve, segurando uma bebida.
 (Malu Menezes/Superinteressante)
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Por que beber álcool esquenta? Priorizar nos meus resultados Google

Esse fogo é ilusão.

Acontece o seguinte: seus receptores de calor ficam na pele. O álcool dilata os vasos sanguíneos do corpo e faz mais sangue chegar à pele. Essas terminações nervosas registram o calorzinho extra do sangue e seu cérebro entende que está quente.

Mas é cilada, Bino: a pele mais quente acelera a transpiração e a troca de calor com o ar, e a temperatura corporal cai. Para se manter aquecido, um corpo sóbrio faz o contrário: contrai os vasos da pele e direciona o sangue para os órgãos internos, preservando a temperatura de sistemas vitais.

O álcool inverte esse processo e, graças às terminações nervosas da pele, nos dá a breve (e falsa) sensação de quentinho.

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Não só: o álcool também reduz a nossa capacidade de tremer (um mecanismo de emergência do corpo para elevar a sua temperatura). Não à toa, vários estudos mostram que o consumo elevado de álcool pode contribuir para casos de hipotermia.

“Oráculo, e por que a bebida ‘rasga’ a garganta?”

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Essa sensação é cortesia de outra característica do álcool: a de bagunçar os nossos receptores de calor (a proteína TRPV1, ativada em temperaturas a partir de 43ºC). A cana (como a pimenta) abaixa o sarrafo da TRPV1, que passa a apitar com 34ºC. O “rasgo”, então, é só a sua goela se tornando sensível aos 37ºC do corpo.

Pergunta de @solrac_hayd, via Instagram

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Fonte: artigo “The claim: drinking makes you warmer in winter”, do New York Times; vídeo  “Does alcohol really keep you warm?”, do SciShow;

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TAGS:
Álcool
BEBIDA ALCOÓLICA
Cerveja
Ciência
Química
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