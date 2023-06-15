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Ciência

Por que, depois de um flash de câmera, a gente vê uma “mancha” na visão?

Conheça a pós-imagem negativa, que pega seus olhos quando os bastonetes e cones da retina ficam sobrecarregados.

Por Bruno Vaiano Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 15 jun 2023, 18h33 | Atualizado em 4 jun 2026, 15h50
Uma criança tirando uma foto com flash.
 (Laura Olivas/Getty Images)
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Por que, depois de um flash de câmera, a gente vê uma “mancha” na visão? Priorizar nos meus resultados Google

Os cones, as células da retina que detectam cor, vêm em três tipos, que cobrem três faixas do espectro visível: vermelho, verde e azul. Já os bastonetes enxergam em preto e branco, mas, em contrapartida, são cem vezes mais sensíveis.

Ambas as células têm moléculas chamadas retinais (quem diria) que mudam de forma quando são atingidas pela luz. Essa mudança é o gatilho das reações bioquímicas que enviam o sinal “vi alguma coisa!” para o cérebro. Algum tempo depois, as retinais dão um reset para a forma original e estão prontas para enxergar de novo.

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Quando uma luz muito forte atinge os olhos, as moléculas “travam”, e você fica temporariamente cego na região da retina que a captou. Daí a mancha na visão. O nome disso é pós-imagem negativa.

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E aqui entra uma sutileza. Se a luz for, por exemplo, verde, só os cones verdes vão cansar – e você verá magenta, que é a mistura de azul e vermelho: os cones que ainda funcionam.

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Teste com a capa da Super. Observe fixamente o cabeçalho vermelho da revista por algumas dezenas de segundos, até saturar sua visão com a cor. Então, pisque rapidamente e olhe para uma parede branca, ou para uma folha de papel sulfite. Você verá uma mancha ciano, que é o oposto do vermelho.

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Pergunta de @ailaraujo_, via Instagram.

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Fotografia
luz
olhos
Retina
visão
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