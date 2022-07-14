Por que há mais cravos e espinhas na região do rosto?

Ser supremo detentor de toda a sabedoria. Envie sua pergunta pelo inbox do Instagram ou para o e-mail maria.costa@abril.com.br.

Ser supremo detentor de toda a sabedoria. Envie sua pergunta pelo inbox do Instagram ou para o e-mail maria.costa@abril.com.br.

Porque é onde temos mais glândulas sebáceas. Principalmente na chamada “zona T”, que compreende a testa, o nariz e o queixo. Como o próprio nome diz, essas glândulas produzem sebo, um fluido gorduroso, que tem uma função-barreira, de proteção contra o vento, pequenos esbarrões em superfícies ásperas etc. “Há maior necessidade desse sebo no rosto porque é justamente onde nossa pele é mais fina – e, portanto, vulnerável”, explica a médica dermatologista Meire Gonzaga, da Sociedade Brasileira de Dermatologia e Cirurgia Dermatológica.

Sim, a intenção é boa. O problema é quando, por uma questão genética ou se estamos mais ansiosos e estressados (há receptores para adrenalina nas glândulas sebáceas), elas trabalham mais do que o necessário. Ou quando há estreitamento dos poros. Com esse estreitamento, os poros ficam entupidos por sebo e células mortas da pele. Esse sebo que ficou para fora permanece em contato com o oxigênio, formando os pontinhos escuros que são os cravos.

Já as espinhas são um passo além: significam que há uma inflamação no local, provocada pelo excesso de produção de sebo.

Continua após a publicidade

Pergunta de Matheus Ianni

Continua após a publicidade