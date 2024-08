Por que havia mais animais gigantes na pré-história?

A pergunta é outra: por que não existem mais tantos animais terrestres grandalhões (e note que essa observação não vale para a biologia marinha: a baleia-azul atual é o maior animal que já existiu, até onde o registro fóssil permite afirmar).

Até pouco tempo atrás, esses bichões eram regra, e há bons motivos para acreditar que a escassez atual deles é apenas um período breve e incomum na história da Terra.

O grupo mais recente de gigantes foi a megafauna do Pleistoceno – uma época geológica que começa há 2,58 milhões de anos e termina apenas 11 mil anos atrás, quando a era glacial mais recente se encerra e o ser humano começa a praticar agricultura em larga escala. Para os padrões da história da Terra, isso foi ontem. Trata-se de um passado estupendamente recente.

Estamos falando das preguiças e capivaras gigantes que habitavam a América do Sul, dos mamutes, mastodontes e rinocerontes lanudos e de outros integrantes do elenco de A Era do Gelo, como os tigres-dente-de-sabre.

Esses animais acabaram extintos em partes por nossa culpa (herbívoros imensos são alvo preferencial de caçadores Homo sapiens) e em partes por causa das mudanças em diversos ecossistemas desencadeadas pelo aquecimento do planeta – a parcela exata de culpa de cada fator não é consenso entre os especialistas.

Ao longo da história da Terra, gigantes foram mais comuns do que são hoje, e momentos diferentes da história do planeta forneceram condições para o agigantamento de bichos diferentes.

Por exemplo: quando as concentrações de oxigênio no ar eram maiores, os insetos podiam alcançar o tamanho de pássaros ou cães. A explicação disso passa pelo fato de que esses artrópodes não têm pulmões nem podem usar o sistema respiratório para distribuir o gás aos órgãos internos.

Eles absorvem O 2 por meio de buracos no abdômen chamados espiráculos, que levam a tubinhos denominados traquéias. As traqueias se ramificam dentro do corpo do inseto até o oxigênio se distribuir célula a célula, por difusão.

Quanto maior a concentração de oxigênio na atmosfera, mais fácil é abastecer o corpo do inseto, e maior pele pode ser. O que explica a existência de libélulas do tamanho de corvos na época dos dinossauros.