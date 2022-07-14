Quais países têm mais animais de estimação?

Ser supremo detentor de toda a sabedoria. Envie sua pergunta pelo inbox do Instagram ou para o e-mail maria.costa@abril.com.br.

Ser supremo detentor de toda a sabedoria. Envie sua pergunta pelo inbox do Instagram ou para o e-mail maria.costa@abril.com.br.

Os latinos são os campeões mundiais de amor por pets. E o Brasil fica com o bronze. A consultoria alemã GFK entrevistou 27 mil pessoas em 22 países para descobrir em quais nações há mais bichinhos em casa. A Argentina (​​82%) ficou em primeiro, seguida por México (81%) e Brasil (76%). No total, 33% das residências têm cachorros, enquanto 23% são dominadas por seus gatos, 12% têm peixes e 6% abrigam pássaros. Outros 6% têm algum tipo diferente de pet.

Os cães também são os preferidos dos brasileiros. 58% das casas aqui têm cachorros. Mais que gatos (28%), pássaros (11%) e peixes (7%) somados. Veja no gráfico abaixo.