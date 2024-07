Qual foi o maior animal que já existiu?

É a baleia-azul, que pesa algo em torno de 150 toneladas e tem até 30 m de comprimento. Até onde sabemos, não houve outro animal tão grande e pesado – nem na pré-história. Se existiu, infelizmente os paleontólogos ainda não encontraram fósseis do dito-cujo.

Até o ano passado, acreditava-se que um outro mamífero marinho chamado Perucetus, que viveu há 39 milhões de anos, tivesse sido maior que as baleias-azuis.

Mas, no começo de 2024, um grupo de paleontólogos independentes, que não havia participado da descoberta, revisou a análise das vértebras e costelas fossilizadas do animal – e concluiu que a reconstituição original, na verdade, havia sido exagerada. O bicho pesava, no máximo, 70 toneladas. (1)

O Patagotitan mayorum, como o nome já diz, viveu na Patagônia e é o maior dinossauro já encontrado. Tinha 37 m e pesava 10 elefantes. Ele é um sério candidato a maior animal terrestre que já existiu, e foi maior que a baleia-azul em comprimento, ainda que não alcance seu peso.

Continua após a publicidade

(É um bocado frustrante que a Argentina, além de levar a última Copa do Mundo e empanar bifes como ninguém, tenha mais de 120 dinossauros descobertos em seu território, contra a coleção brasileira de pouco mais de 30 espécies. O principal motivo é que a Patagônia é um desertão com rocha exposta, o que ajuda um bocado a encontrar ossadas – enquanto o Brasil, forrado de vegetação, esconde o ouro.)

Mais assustador do que uma coisa gigante que nós sabemos ser gigante, só uma coisa gigante que deveria ser pequena. O maior inseto da pré-história foi a libélula Meganeuropsis permiana, que pesava meio quilo e tinha 75 cm de envergadura – o tamanho de um corvo.

Continua após a publicidade

Por sua vez, uma ave de nome científico Vorombe titan, que viveu em Madagascar, pesava 635 kg e tinha 3 m de altura. Maior que avestruzes, foi extinta pela predação humana.

Fonte: (1) “Researchers Dispute Claim That Ancient Whale Was Heaviest Animal Ever”, no New York Times;

Pergunta de @jackson_kilay, via Instagram.