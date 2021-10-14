Existem outros animais, além do ser humano, que podem ser destros ou canhotos?
Hora de descobrir com qual pata o seu pet escrev... Quer dizer, tem mais facilidade.
Sim. Muitos animais preferem uma ou outra pata, e você pode testar seu gato ou cachorro observando qual membro eles usam para cutucar aqueles brinquedinhos que escondem um pedaço de ração.
Ao contrário da maioria destra de humanos e chimpanzés, cães e bichanos parecem ser canhotos e destros com a mesma frequência – e cangurus, ao que tudo indica, são quase todos canhotos.
(A título de comparação, só 10% da população mundial é canhota.)
Esse fenômeno, chamado de lateralização, provavelmente é um subproduto da divisão de tarefas entre os dois hemisférios do cérebro, mas os biólogos ainda não sabem o que exatamente explica as preferências observadas em cada espécie.
Pergunta de Gustavo Zambon, Piracicaba, SP