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Sociedade

Por que o inox tira cheiro de alho das mãos?

A Rita Lobo vive dizendo isso. Mas por que será?

Por Alexandre Carvalho 18 mar 2022, 09h31 | Atualizado em 4 jun 2026, 15h41
Foto de um sabonete de aço inox.
 (Svishog/Getty Images)
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O alho possui uma substância química chamada alicina, responsável por aquele odor que parece não sair nunca da mão. Do outro lado, o aço inoxidável é uma liga, que além do ferro contém pelo menos 10,5% de cromo. Quem “enferruja” no aço inoxidável é o cromo (ou seja, é ele quem se liga com o oxigênio do ambiente, antes do ferro). Mas a oxidação do cromo é elegante. Ele segue bonito. Quando você toca esse aço, as moléculas da alicina se ligam às do cromo oxidado (elas se dão bem)… e voilà: não querem mais saber dos seus dedos.

Outros truques valiosos:

– Para extrair o máximo de suco de um limão, role-o numa bancada, apertando de leve, e depois deixe a fruta 30 segundos no micro-ondas.

-A receita pede uma xícara de um ingrediente, mas você tem xícaras de diversos tamanhos… Qual o certo? Para a culinária, “uma xícara” significa 240 ml.

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-Um mito da cozinha diz que você deve limpar cogumelos com um pano, porque absorvem muita água e perdem gosto. Mas não. Pode enxaguar.

Pergunta de Eder Sperotto, Toledo-PR

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culinária
Química
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