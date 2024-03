Por que o interior dos pacotes de salgadinho é prateado?

Porque é de alumínio. Vamos explicar a anatomia dos pacotinhos de junk food.



Por fora, essas embalagens são feitas com um tipo filme plástico chamado de Bopp – sigla em inglês para película de polipropileno biorientada.

O Bopp é ótimo em proteger o conteúdo da embalagem da umidade, o que mantém as batatas crocantes, bem como em isolá-lo da luz e do oxigênio (você não gostaria de comer chips com a gordura do óleo oxidada – o sabor é estranho). Algumas embalagens, inclusive, têm várias camadas de Bopp.

Mas, como toda ajuda é pouca, os fabricantes usam vapor para prensar uma membrana de alumínio finíssima no plástico, que reflete a luz para longe e ajuda na vedação, com o bônus de reforçá-la estruturalmente. Essa membrana é cromado o que você vê por dentro do pacote.

Se você pensou que misturar plástico e alumínio é péssimo para a coleta seletiva, acertou. Já existem empresas com tecnologia para separar os dois materiais, mas esse ainda é um processo caro.

Em geral, o gás que infla a embalagem e evita que as batatas se esmigalhem é o nitrogênio, que não interage com o alimento. O que nos leva ao disclaimer sempre necessário: esse ar todo não é uma tentativa de engambelar o consumidor, e sim uma estratégia deliberada para proteger o alimento durante o transporte.

Como se o pacote fosse uma grande bolha de plástico-bolha.

Pergunta de @jvcalderaro, via Instagram

#OráculoSuper