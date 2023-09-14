Ser supremo detentor de toda a sabedoria. Envie sua pergunta pelo inbox do Instagram ou para o e-mail maria.costa@abril.com.br.

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Porque a seleção natural programou os dito-cujos para reagir a sons agudos. Os roedores se comunicam usando frequências mais altas, e os gatos aprenderam a identificá-las como um chamado para o almoço. A audição felina é sensível a sons que vão até 85 kHz – enquanto nós, humanos, só ouvimos até 20 kHz. (Quanto maior a frequência, mais agudo é o som.)

O que chama a atenção dos bichanos é o sibilo presente na letra “s”. O pspsps se destaca em relação a outros ruídos ambientes, e daí o gato vai até a fonte investigar. Cada país tem a própria onomatopeia para chamar seus Frajolas. Na Suécia e Rússia, os felinos respondem a ksksks. Na República Tcheca, é chichichi. Na Hungria, tststs. Alemanha, mismismis.

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Pergunta de @gabrielpelaquin, via Instagram

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Fonte: artigo “Hearing range of the domestic cat”