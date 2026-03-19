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Ciência

Por que os trilhos do VLT carioca não dão choque?

Não precisa ter medo de pisar nos trilhos quando caminhar pelo centro do Rio de Janeiro

Por Maria Clara Rossini 19 mar 2026, 12h00
Imagem do veículo de transporte público VLT percorrendo as ruas do Rio de Janeiro.
 (Sergey Dolgikh/Getty Images)
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Por que os trilhos do VLT carioca não dão choque? Priorizar nos meus resultados Google

Porque a corrente elétrica só é ativada quando o trem passa sobre o trilho. Os trechos que estão livres, sem o vagão por cima, não estão ligados. É por isso que os turistas podem passear e atravessar os trilhos do centro do Rio de Janeiro sem se preocupar em serem eletrocutados ao pisar no chão.

O Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) parece um híbrido entre ônibus e metrô. Percorre 28 km na superfície do Centro do Rio em caminhos fixos, com 30 estações em quatro linhas diferentes. Em vez de fios aéreos, o abastecimento elétrico vem de power boxes, com sensores que detectam quando o trem está sobre determinado trecho. Esse modelo é chamado de Alimentação Pelo Solo (APS).

A energia dessas caixas vem de um trilho extra entre os dois de rolamento. Conforme o trem avança, o segmento anterior é desligado automaticamente. Segundo a concessionária que administra o VLT, o consumo é de 2 a 3 kWh por quilômetro.

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A energia das power boxes é transferida por meio de um trilho extra, que fica entre os dois trilhos de rolamento. Existem cerca de 1.200 dessas caixas de abastecimento sob o centro do Rio, o que corresponde a 95% da extensão total dos trilhos.

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Os únicos trechos que não contém as power boxes são os que têm uma geometria mais complexa, como os locais em que o trem faz manobras. Nesses pontos, o trem utiliza a energia armazenada em supercapacitores (baterias) instalados nos próprios veículos.

O VLT do Rio de Janeiro inaugurou em 2016, para as Olimpíadas de Verão. Cada trem possui 44 metros de comprimento, pesa 56 toneladas e transporta até 420 passageiros. 

Fonte: José Carlos Alves, gerente-executivo de manutenção do VLT.

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