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Ciência

Por que somos ou destros ou canhotos?

Não poderíamos ter as mesmas habilidades com as duas mãos?

Por Diego Facundini 28 jul 2026, 12h00
Criança com cabelo castanho preso em duas marias-chiquinhas com elásticos amarelos, desenhando com a mão esquerda em uma folha branca com um lápis amarelo. Ao lado, um pote com lápis de cor e canetinhas, e vários lápis coloridos espalhados pelo chão de madeira clara.
 (Olga Nikiforova/Getty Images)
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Existem algumas razões evolutivas que levaram os humanos a preferirem uma mão sobre a outra.

Ter uma mão especializada ajuda em atividades complexas, como a manufatura e o uso de ferramentas. A mão dominante faz os movimentos precisos, enquanto a outra serve de apoio. Enquanto a mão dominante dá a martelada, é a não-dominante quem segura o prego no lugar.

Metade do seu corpo não é humano

A especialização das mãos só aconteceu quando nossos ancestrais primatas passaram a andar sobre duas pernas, sem o apoio dos braços. Não por acaso, essa preferência também aparece, em algum grau, em outros animais bípedes. 

Cangurus, por exemplo, geralmente se alimentam usando a mão esquerda, assim como certas espécies de papagaio, que pegam a comida com a pata esquerda enquanto se apoiam com a direita. Já outros grandes primatas, como chimpanzés, também apresentam uma preferência maior por uma das mãos quando precisam andar em duas pernas, com a postura ereta. Contudo, entre os animais, a mão preferida não é consistente, e varia de acordo com a tarefa.

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Em humanos, a especialização das mãos é algo muito mais pronunciado. E o motivo está na evolução do cérebro, que é ele próprio dividido no meio.

Do lado de fora, isso não fica tão evidente. Os humanos fazem parte de um conjunto abrangente de animais chamado bilateria – isto é, que possuem simetria bilateral. Se desenhássemos uma linha vertical dividindo ao meio uma pessoa vista de frente, os dois lados seriam praticamente iguais.

Já do lado de dentro, essa vantagem da simetria não ajudaria em muita coisa, então a prioridade acaba sendo organizar tudo do jeito mais eficiente possível. Por isso, órgãos como o coração e o estômago ficam deslocados para o lado esquerdo do corpo, enquanto o fígado e a bexiga pendem para a direita. 

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(Pense numa mala de viagem. Externamente, a forma simétrica pode facilitar o transporte de um canto para o outro, mas, na hora de organizar os conteúdos de dentro, a prioridade é atochar tudo da maneira da maneira mais eficiente possível.)

À medida que as relações sociais humanas ficaram mais complexas, nosso cérebro exigiu maior capacidade de processamento – o que em tese implicaria uma cabeça maior. Só que ter um cabeção traria um risco imenso no parto. A forma de otimizar o espaço na cachola foi organizar as funções cerebrais de forma assimétrica e lateralizada, para não haver nenhuma parte redundante (ou seja, para que o hemisfério esquerdo não execute a mesma função que o direito).

Essa lateralização fez com que os humanos se especializassem em tarefas manuais em apenas um dos lados do corpo. Não à toa, em outros grandes primatas, a preferência pela mão direita fica em torno de 65%. Em humanos, é mais de 90%.

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Pergunta de Gustavo Mano, via email

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