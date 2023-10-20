Porque algumas gemas de ovo são mais avermelhadas do que outras?

Ser supremo detentor de toda a sabedoria. Envie sua pergunta pelo inbox do Instagram ou para o e-mail maria.costa@abril.com.br.

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Isso depende da alimentação da galinha. A cor das gemas vem dos carotenoides, uma classe de pigmentos alaranjados. Eles dão cor a vegetais como cenouras, abóboras e pimentões, e também são responsáveis por pintar os camarões após o preparo.

(Crus, esses saborosos crustáceos permanecem acinzentados porque a tintura natural fica disfarçada por certas proteínas, de modo a camuflar o bichinho vivo dos perigos do mar. Entenda melhor aqui).

Um terço da gema é gordura; é nela que os carotenoides se acumulam, porque são moléculas lipossolúveis. Rações de milho geram gemas amarelas, já o trigo dá um resultado clarinho. E existem até dietas que geram gemas esbranquiçadas, como o fubá.

Algumas granjas põem páprica, cenoura ou milho vermelho na ração, como corantes. E galinhas livres para ciscar, com dieta variada, tendem a pôr ovos coloridos, já que a alimentação inconstante se traduz em uma paleta inconstante.

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Nada disso, porém, afeta o valor nutricional do ovo consideravelmente. Um ovo pálido pode ser extremamente nutritivo. A única variável em jogo, aqui, são os próprios pigmentos carotenoides, essenciais para que o nosso corpo produza vitamina A.

Mesmo essa variável, porém, não é preto no branco: o poder de pigmentação de um carotenoide não tem necessariamente a ver com sua capacidade de virar vitamina A. Pigmentos menos intensos podem ser mais nutritivos, e vice-versa.

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Fonte: Gedaias Freiria, gerente de agribusiness da PepsiCo no Brasil.