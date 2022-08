Quais foram os maiores hiatos entre temporadas de séries de TV?

Sempre que a Netflix lança uma nova temporada de Stranger Things, acontece a mesma coisa: você não lembra nada do que rolou na temporada anterior e fica doido atrás de resumos. Depois, vê todos os novos episódios numa tacada só – e tem de esperar mais alguns anos até chegar a continuação da história.

Nesse caso, foi um ano de diferença entre a primeira e a segunda temporada, dois anos entre a segunda e a terceira, e quase três anos entre a terceira e a quarta.

Esse está longe de ser o caso de série que mais testou a ansiedade dos espectadores. Os fãs de Curb Your Enthusiasm – título que, por ironia do destino, significa justamente “contenha o seu entusiasmo” – tiveram de aguardar seis anos pelo lançamento da nona temporada, porque o roteirista não conseguia encontrar inspiração para a história. Bloqueio criativo digno de George R. R. Martin.

Abaixo, veja mais exemplos de séries com longos períodos de espera entre as temporadas. Não contamos aqui as que foram “ressuscitadas” depois que já tinham terminado – como rolou com Gilmore Girls e Arrested Development.