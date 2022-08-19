Quais foram os maiores hiatos entre temporadas de séries de TV?

Ser supremo detentor de toda a sabedoria. Envie sua pergunta pelo inbox do Instagram ou para o e-mail maria.costa@abril.com.br.

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Sempre que a Netflix lança uma nova temporada de Stranger Things, acontece a mesma coisa: você não lembra nada do que rolou na temporada anterior e fica doido atrás de resumos. Depois, vê todos os novos episódios numa tacada só – e tem de esperar mais alguns anos até chegar a continuação da história.

Nesse caso, foi um ano de diferença entre a primeira e a segunda temporada, dois anos entre a segunda e a terceira, e quase três anos entre a terceira e a quarta.

Esse está longe de ser o caso de série que mais testou a ansiedade dos espectadores. Os fãs de Curb Your Enthusiasm – título que, por ironia do destino, significa justamente “contenha o seu entusiasmo” – tiveram de aguardar seis anos pelo lançamento da nona temporada, porque o roteirista não conseguia encontrar inspiração para a história. Bloqueio criativo digno de George R. R. Martin.

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Abaixo, veja mais exemplos de séries com longos períodos de espera entre as temporadas. Não contamos aqui as que foram “ressuscitadas” depois que já tinham terminado – como rolou com Gilmore Girls e Arrested Development.

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