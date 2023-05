Qual a diferença entre um cappuccino e um café com leite?

O que caracteriza um cappuccino é a grossa camada de espuma de leite que vai por cima da bebida – sem ela, você tem apenas café com leite mesmo. Essa espuma pode ser feita batendo o leite com um mixer, o que adiciona bolhas de ar ao líquido. No cappuccino, também é comum salpicar chocolate ou canela na espuma, mas esses são opcionais.

Uma curiosidade é que o cappuccino italiano só surgiu no século 19. Ele provavelmente deriva de uma bebida austríaca do século 18 chamada kapuziner, feita com café e chantilly. O nome da bebida é inspirado nos capuchinhos, uma ordem de frades franciscanos que deu as caras no século 16. Em alemão (língua oficial da Áustria) eles se chamam, justamente, kapuziner.

Os capuchinhos vestem robes marrons, que lembram a cor do kapuziner (e do cappuccino). Já o nome da ordem vem de cappuccio, uma referência aos capuzes que também fazem parte do traje dos frades.

Já o tipo de café em que o chocolate é obrigatório se chama mocha – basicamente um cappuccino com chocolate quente. O macchiato, por sua vez, pode ser considerado um “cappuccino seco”, pois só leva o espresso e um pouco de espuma. O termo significa “manchado” em italiano. É uma maneira de pedir o espresso apenas com uma mancha de espuma de leite.

Confira abaixo os diversos tipos de preparos de café.

