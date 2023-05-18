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Cultura

Qual a diferença entre um cappuccino e um café com leite?

Não é o chocolate que vem salpicado por cima. Veja o que caracteriza essas e outras bebidas com café

Por Maria Clara Rossini 18 Maio 2023, 10h53 | Atualizado em 4 jun 2026, 15h50
Várias canecas com diferentes tipos de café dispostos em uma bancada.
 (Dimitri Otis/Getty Images)
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O que caracteriza um cappuccino é a grossa camada de espuma de leite que vai por cima da bebida – sem ela, você tem apenas café com leite mesmo. Essa espuma pode ser feita batendo o leite com um mixer, o que adiciona bolhas de ar ao líquido. No cappuccino, também é comum salpicar chocolate ou canela na espuma, mas esses são opcionais.

Uma curiosidade é que o cappuccino italiano só surgiu no século 19. Ele provavelmente deriva de uma bebida austríaca do século 18 chamada kapuziner, feita com café e chantilly. O nome da bebida é inspirado nos capuchinhos, uma ordem de frades franciscanos que deu as caras no século 16. Em alemão (língua oficial da Áustria) eles se chamam, justamente, kapuziner.

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Os capuchinhos vestem robes marrons, que lembram a cor do kapuziner (e do cappuccino). Já o nome da ordem vem de cappuccio, uma referência aos capuzes que também fazem parte do traje dos frades.

Já o tipo de café em que o chocolate é obrigatório se chama mocha – basicamente um cappuccino com chocolate quente. O macchiato, por sua vez, pode ser considerado um “cappuccino seco”, pois só leva o espresso e um pouco de espuma. O termo significa “manchado” em italiano. É uma maneira de pedir o espresso apenas com uma mancha de espuma de leite.  

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Confira abaixo os diversos tipos de preparos de café.

Infográfico com ilustrações vetoriais de tipos de café e boxes com textos indicando as proporções de água, café, leite, espuma (e etc) para cada preparo.
(Arte/Superinteressante)
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Fonte: Enciclopédia Britannica; Café du monde

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TAGS:
bebida
Café
Chocolate
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