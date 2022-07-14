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Ciência

Como é possível um refrigerante com cafeína, corantes, etc. ter zero caloria?

Dois segredos explicam por quê você não precisa se preocupar com as calorias da sua Coca Zero

Por Maria Clara Rossini 14 jul 2022, 21h08 | Atualizado em 4 jun 2026, 15h42
Pessoas à mesa servindo copos de refrigerante.
 (Catherine Falls Commercial/Getty Images)
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Como é possível um refrigerante com cafeína, corantes, etc. ter zero caloria? Priorizar nos meus resultados Google

São dois segredos. Alguns dos ingredientes não são metabolizados pelo organismo, e por isso o nosso corpo não absorve energia deles. Outros ingredientes até são, mas a quantidade deles na bebida é tão baixa  que seus valores calóricos acabam insignificantes.

Por exemplo: vamos destrinchar os componentes da Coca-Cola Zero. A água gaseificada, de fato, não tem calorias. O extrato de noz de cola (característico desse refrigerante) não possui proteínas, carboidratos e lipídios suficientes para que as calorias sejam significativas – ou seja, há algum valor energético, mas ele é menor que 1 kcal.

O sódio e a cafeína também não possuem valor calórico. (Vale lembrar que aqui estamos falando da molécula cafeína. O café, ou seja, a bebida, tem algumas calorias.) Aditivos como aroma natural, corante e estabilizantes não são metabolizados pelo corpo – então, de novo, não extraímos calorias deles.

O açúcar é substituído por adoçantes naturais (como o stevia) ou sintéticos. Estes últimos, como o nome diz, são moléculas produzidas em laboratório, que servem para ativar os receptores das papilas gustativas, mas em geral não são metabolizadas pelo organismo. É o caso do ciclamato de sódio e do acesulfame de potássio, ambos presentes na Coca Zero.

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A exceção é o aspartame, que possui 4 kcal por grama. Uma lata de 350 ml contém 42 mg de aspartame. Fazendo as contas, chegamos a 0,168 kcal por latinha. Taí. Podem mudar o nome para “Coca Zero Vírgula 168”.

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Fonte: Marina Paraluppi Loureiro, nutricionista e mestre em Ciências dos Alimentos pela Universidade de São Paulo (USP) 

Pergunta de @davidgalvao, via Instagram

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TAGS:
calorias
refrigerante
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