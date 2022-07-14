Como é possível um refrigerante com cafeína, corantes, etc. ter zero caloria?

Ser supremo detentor de toda a sabedoria. Envie sua pergunta pelo inbox do Instagram ou para o e-mail maria.costa@abril.com.br.

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São dois segredos. Alguns dos ingredientes não são metabolizados pelo organismo, e por isso o nosso corpo não absorve energia deles. Outros ingredientes até são, mas a quantidade deles na bebida é tão baixa que seus valores calóricos acabam insignificantes.

Por exemplo: vamos destrinchar os componentes da Coca-Cola Zero. A água gaseificada, de fato, não tem calorias. O extrato de noz de cola (característico desse refrigerante) não possui proteínas, carboidratos e lipídios suficientes para que as calorias sejam significativas – ou seja, há algum valor energético, mas ele é menor que 1 kcal.

O sódio e a cafeína também não possuem valor calórico. (Vale lembrar que aqui estamos falando da molécula cafeína. O café, ou seja, a bebida, tem algumas calorias.) Aditivos como aroma natural, corante e estabilizantes não são metabolizados pelo corpo – então, de novo, não extraímos calorias deles.

O açúcar é substituído por adoçantes naturais (como o stevia) ou sintéticos. Estes últimos, como o nome diz, são moléculas produzidas em laboratório, que servem para ativar os receptores das papilas gustativas, mas em geral não são metabolizadas pelo organismo. É o caso do ciclamato de sódio e do acesulfame de potássio, ambos presentes na Coca Zero.

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A exceção é o aspartame, que possui 4 kcal por grama. Uma lata de 350 ml contém 42 mg de aspartame. Fazendo as contas, chegamos a 0,168 kcal por latinha. Taí. Podem mudar o nome para “Coca Zero Vírgula 168”.

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Fonte: Marina Paraluppi Loureiro, nutricionista e mestre em Ciências dos Alimentos pela Universidade de São Paulo (USP)

Pergunta de @davidgalvao, via Instagram