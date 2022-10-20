Qual é a linha de sucessão britânica?

Ser supremo detentor de toda a sabedoria. Envie sua pergunta pelo inbox do Instagram ou para o e-mail maria.costa@abril.com.br.

Ser supremo detentor de toda a sabedoria. Envie sua pergunta pelo inbox do Instagram ou para o e-mail maria.costa@abril.com.br.

Lucas Tindall, um bebê de apenas 1 aninho, é bisneto de Elizabeth 2ª. Mas você provavelmente nunca ouviu falar dele – simplesmente porque existem outras 22 pessoas à frente na linha de sucessão ao trono britânico. Veja a árvore genealógica real no infográfico abaixo.

Até a década passada, os homens tinham preferência na linha de sucessão, mesmo que a primogênita fosse mulher. Se essa regra ainda valesse, o príncipe Louis seria o terceiro da fila – ultrapassando a sua irmã mais velha, Charlotte.

Continua após a publicidade

Só que não é mais assim. O Ato de Sucessão à Coroa de 2013 estabeleceu que os membros da família real do sexo masculino nascidos a partir de 2011 não teriam mais esse passe para furar a fila. O que vale agora é só a ordem de nascimento.

Continua após a publicidade