Qual é a linha de sucessão britânica?
Lucas Tindall, um bebê de apenas 1 aninho, é bisneto de Elizabeth 2ª e é o 23º linha de sucessão britânica. Veja o infográfico.
Lucas Tindall, um bebê de apenas 1 aninho, é bisneto de Elizabeth 2ª. Mas você provavelmente nunca ouviu falar dele – simplesmente porque existem outras 22 pessoas à frente na linha de sucessão ao trono britânico. Veja a árvore genealógica real no infográfico abaixo.
Até a década passada, os homens tinham preferência na linha de sucessão, mesmo que a primogênita fosse mulher. Se essa regra ainda valesse, o príncipe Louis seria o terceiro da fila – ultrapassando a sua irmã mais velha, Charlotte.
Só que não é mais assim. O Ato de Sucessão à Coroa de 2013 estabeleceu que os membros da família real do sexo masculino nascidos a partir de 2011 não teriam mais esse passe para furar a fila. O que vale agora é só a ordem de nascimento.