Qual é a origem da palavra “pugilismo”, e por que chamamos de “boxe”?

Em protoindo-europeu – a língua pré-histórica que deu origem ao latim, ao grego e quase todas as línguas faladas na Europa hoje – havia a raiz *pewǵ-, que era usada para formar o verbo “socar” e outras delicadezas e carinhos desse campo semântico (rs).

Ela se tornou pugnus em latim e chegou ao português como “punho”. O “pugilista”, por sua vez, é aquele que se dedica a usar os punhos. Até aí, não tem segredo.

A coisa fica mais complicada na hora de explicar “boxe”, que vem do nome do esporte em inglês: boxing, gerúndio do verbo box, que significa “socar”. Acontece que box também é um substantivo em inglês, cujo significado é “caixa”. O que aconteceu?

Esse verbo surgiu por volta de 1300, no finalzinho da Idade Média, provavelmente como um descendente das palavras beuken em holandês e buc do alto-alemão medieval, que têm o mesmo significado: dar uma porrada em alguém com as mãos.

Já box no sentido de caixa provavelmente vem do latim buxis, nome de um arbusto conhecido até hoje em português como “buxeiro”, cuja madeira era usada para entalhar pequenos recipientes. Ou seja: embora tenham a mesma grafia, box de “caixa” e box de “socar” são palavras com origens diferentes.

Fonte: A concise etymological dictionary of the English language; Oxford English Dictionary; Online Etymological Dictionary.

Pergunta de @kaltowski, via Instagram.