Qual é a origem dos alimentos mais consumidos do mundo?

Segundo a Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO), os dez alimentos mais consumidos do mundo são, respectivamente: leite, trigo, arroz, batata, cerveja, açúcar, tomate, milho, carne de porco e mandioca.

O leite materno é o primeiro alimento de qualquer mamífero. Logo, ele não tem uma “origem” única. Mas dá para traçar onde o hábito de beber leite começou.

Os humanos são os únicos que continuam ingerindo leite (de outros animais) depois de adultos. Isso começou há uns 10 mil anos atrás, quando algumas tribos começaram a praticar agricultura e pecuária na Europa. Quem tivesse o gene para a digestão da lactose (ou seja, quem não era intolerante) tinha uma opção a mais de alimento e, logo, tinha mais chances de sobreviver. Esse gene se disseminou por seleção natural – tanto é que, hoje, pessoas de descendência europeia são mais tolerantes à lactose do que as de descendência africana ou asiática, por exemplo.

O trigo também apareceu há 10 mil anos – só que no Crescente Fértil, na Mesopotâmia. A área equivale aos territórios da Síria, Jordânia, Turquia e Iraque atualmente. Também é por lá que aparecem os primeiros registros de consumo e fabricação de cerveja.

Já o arroz é do sudeste asiático. A hipótese mais aceita diz que o cultivo começou próximo às margens do rio Yangzte, na China, entre 13 e 8 mil anos atrás. A primeira evidência química de açúcar refinado vem da Índia, e data de 2,5 mil anos atrás.

Tanto a batata quanto o tomate surgiram na América do Sul. Elas começaram a ser cultivadas pelos povos nativos americanos agricultores, e depois chegaram à América Central. A batata só foi introduzida na Europa pelos espanhóis por volta do ano 1570. Apesar de parecer italiano, a primeira descrição do tomate por lá é de 1544.

O milho é resultado da domesticação do teosinto, um vegetal típico da América. Ele começou a ser cultivado na região onde hoje é o México. Os porcos possivelmente foram domesticados de formas independentes: nas regiões onde hoje estão a Turquia e a China. Já a mandioca é uma comida indígena originária da Amazônia.

