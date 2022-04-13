Avatar do usuário logado
Usuário
Assine Super
🔥 Semana do Cliente: Assine o Digital por R$ 5,99/mês e tenha conteúdo exclusivo na palma da sua mão!
Imagem Blog

Oráculo

Por aquele cara de Delfos Materia seguir SEGUIR Seguindo Materia SEGUINDO
Ser supremo detentor de toda a sabedoria. Envie sua pergunta pelo inbox do Instagram ou para o e-mail maria.costa@abril.com.br.
Sociedade

Qual é a origem dos alimentos mais consumidos do mundo?

Saiba onde surgiram os 10 alimentos que mais aparecem no seu prato (ou copo)

Por Maria Clara Rossini 13 abr 2022, 18h50 | Atualizado em 4 jun 2026, 15h41
Imagem de punhados de grãos de milho, arroz e trigo sobre uma superfície de madeira.
 (Bebe Istrate/Getty Images)
Continua após publicidade
Qual é a origem dos alimentos mais consumidos do mundo? Priorizar nos meus resultados Google

Segundo a Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO), os dez alimentos mais consumidos do mundo são, respectivamente: leite, trigo, arroz, batata, cerveja, açúcar, tomate, milho, carne de porco e mandioca.

Gráfico indicando qual a origem das comidas mais consumidas do mundo: leite, trigo, arroz, batata, cerveja, açúcar, tomate, milho, carne de porco e mandioca.
()

O leite materno é o primeiro alimento de qualquer mamífero. Logo, ele não tem uma “origem” única. Mas dá para traçar onde o hábito de beber leite começou.

Os humanos são os únicos que continuam ingerindo leite (de outros animais) depois de adultos. Isso começou há uns 10 mil anos, quando algumas tribos começaram a praticar agricultura e pecuária na Europa. Quem tivesse o gene para a digestão da lactose (ou seja, quem não era intolerante) tinha uma opção a mais de alimento e, logo, tinha mais chances de sobreviver. Esse gene se disseminou por seleção natural – tanto é que, hoje, pessoas de ascendência europeia são mais tolerantes à lactose do que as de descendência africana ou asiática, por exemplo.

Continua após a publicidade

O trigo também apareceu há 10 mil anos – só que no Crescente Fértil, na Mesopotâmia. A área equivale aos territórios da Síria, Jordânia, Turquia e Iraque atualmente. Também é por lá que aparecem os primeiros registros de consumo e fabricação de cerveja.

Siga
Continua após a publicidade

Já o arroz é do sudeste asiático. A hipótese mais aceita diz que o cultivo começou próximo às margens do rio Yangzte, na China, entre 13 e 8 mil anos atrás. A primeira evidência química de açúcar refinado vem da Índia, e data de 2,5 mil anos atrás.

Tanto a batata quanto o tomate surgiram na América do Sul. Elas começaram a ser cultivadas pelos povos nativos americanos agricultores, e depois chegaram à América Central. A batata só foi introduzida na Europa pelos espanhóis por volta do ano 1570. Apesar de parecer italiano, a primeira descrição do tomate por lá é de 1544.

Continua após a publicidade

O milho é resultado da domesticação do teosinto, um vegetal típico da América. Ele começou a ser cultivado na região onde hoje é o México. Os porcos possivelmente foram domesticados de formas independentes: nas regiões onde hoje estão a Turquia e a China. Já a mandioca é uma comida indígena originária da Amazônia.

Continua após a publicidade

Pergunta de @kaltowski, via Instagram

Publicidade
TAGS:
alimento
comida
origem
Assine Abril

Superinteressante

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 52,50/mês

Goread

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional com fundo verde-escuro. À esquerda, texto em amarelo e branco: O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua. À direita, uma mão segura um smartphone exibindo uma página de notícias e um ícone de árvore verde-clara ao ladoMão segurando um smartphone com aplicativo de notícias exibindo O mês é do cliente. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua em fundo verde-escuro, com um ícone de árvore no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 87% OFF

Digital Essencial

Enquanto você lê isso, o mundo muda — e quem tem Superinteressante Digital sai na frente.
Tenha acesso imediato a ciência, tecnologia, comportamento e curiosidades que vão turbinar sua mente e te deixar sempre atualizado.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
OFERTA MÊS DO CLIENTE

Revista em Casa + Digital Premium

Superinteressante todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Premium
De: R$ 29,99/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).