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História

Qual foi o primeiro nome registrado em texto da história?

Não foi Enzo, nem Valentina.

Por Luiza Lopes 12 fev 2026, 12h00 | Atualizado em 18 fev 2026, 12h58
Ilustração cômica, em fundo verde, de homens pré-históricos numa fila, carregando bebês, enquanto um deles esculpe o nome "Maria" numa pedra.
 (Bubussauro/Superinteressante)
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Foi Kushim, provavelmente. Ele aparece em uma tabuleta de argila da cidade-Estado de Uruk, na Suméria. O artefato data de entre 3.100 a. C. e 3.000 a.C., quando a escrita dava seus primeiros passos. Ele foi achado na Mesopotâmia, no atual sul do Iraque (o nome do país, inclusive, vem de “Uruk”).

A tabuleta é um documento administrativo, semelhante a um recibo. Ela registra a entrega de cevada ao longo de 37 meses e termina com uma identificação que funciona como assinatura. A inscrição costuma ser traduzida como: “29.086 medidas de cevada, 37 meses, Kushim.” O nome no final indica quem registrou ou conferiu a operação.

De quem foi o primeiro RG do Brasil?

Naquele contexto, a escrita era usada principalmente para controlar bens, impostos e pagamentos. A cevada era um recurso central na economia suméria, inclusive para a produção de cerveja, que tinha importância social e circulava como forma de remuneração.

Outras tabuletas do mesmo período trazem nomes como Gal-Sal, En-pap X e Sukkalgir, associados a registros de trabalho e propriedade. Isso sugere que os primeiros nomes escritos pertenciam a pessoas comuns envolvidas em tarefas cotidianas.

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Alguns especialistas argumentam que “Kushim” pode ter sido um título ou cargo, não um nome próprio. Ainda assim, ele permanece como o candidato mais aceito a primeiro nome da história registrado por escrito. Fica a dica para o nome do seu filho.

 

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