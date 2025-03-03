Qual loteria brasileira é mais fácil de ganhar?

Ser supremo detentor de toda a sabedoria. Envie sua pergunta pelo inbox do Instagram ou para o e-mail maria.costa@abril.com.br.

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De acordo com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), a chance de levar um raio no meio da cabeça é de aproximadamente uma em um milhão. Trata-se de um evento cinquenta vezes mais comum que ganhar na Mega-Sena.

Ou seja: se alguém já te disse isso, não era só força de expressão. Mas calma, existe outro prêmio com chances mais favoráveis.

A mais tranquila das onze loterias da Caixa é a Loteria Federal – mas você precisa desembolsar um bilhete diferenciado, mais caro, para tentar o prêmio máximo. Nas outras loterias, dá para fazer uma aposta mínima e conseguir o prêmio máximo. Em qualquer uma delas, porém, é matematicamente mais fácil ser atingido por um raio do que ganhar.

Confira as chances de todas as loterias no gráfico abaixo:

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