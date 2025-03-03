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Sociedade

Qual loteria brasileira é mais fácil de ganhar?

É mais provável ser atingido por um raio do que ganhar na Mega – mas existem outras apostas mais "seguras". Confira.

Por Eduardo Lima 3 mar 2025, 18h00 | Atualizado em 4 jun 2026, 16h14
Imagem de vários volantes de aposta de loterias da Caixa Econômica Federal.
 (Andy Faria Design/Superinteressante)
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Qual loteria brasileira é mais fácil de ganhar? Priorizar nos meus resultados Google

De acordo com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), a chance de levar um raio no meio da cabeça é de aproximadamente uma em um milhão. Trata-se de um evento cinquenta vezes mais comum que ganhar na Mega-Sena.

Ou seja: se alguém já te disse isso, não era só força de expressão. Mas calma, existe outro prêmio com chances mais favoráveis.

A mais tranquila das onze loterias da Caixa é a Loteria Federal – mas você precisa desembolsar um bilhete diferenciado, mais caro, para tentar o prêmio máximo. Nas outras loterias, dá para fazer uma aposta mínima e conseguir o prêmio máximo. Em qualquer uma delas, porém, é matematicamente mais fácil ser atingido por um raio do que ganhar.

Confira as chances de todas as loterias no gráfico abaixo:

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Gráfico, em fundo amarelo, com probabilidades de ganho em todas as loterias da Caixa Econômica.
(Arte/Superinteressante)
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