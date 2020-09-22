Qual foi o gol mais distante da história do futebol?
91,9 metros, da área oposta. E o melhor de tudo: completamente sem querer.
91,9 metros, em 2 de novembro de 2013. O goleiro bósnio Asmir Begović defendia o Stoke City contra o Southampton em uma partida da Premier League. Um defensor recuou a bola para dentro da área e, ao ver um membro do time adversário se aproximar perigosamente, Begović deu um forte chute para isolar a bola. ⠀
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O cronômetro estava rolando há apenas 13 segundos. A bola percorreu uma linha reta perfeita até o gol do Southampton, quicou por cima do goleiro desprevenido e balançou a rede.⠀
No Brasil, o gol de goleiro mais distante e famoso foi, sem dúvida, o “gol dos ventos uivantes”, marcado por Ubirajara do Flamengo em 19 de setembro de 1970 numa partida contra o Madureira no estádio Luso-Brasileiro (cujo apelido é “estádio dos ventos uivantes”, daí o nome do gol).
Abaixo, vai um registro do gol de Begović – não encontramos, infelizmente, uma gravação do gol de Ubirajara.
https://www.youtube.com/watch?v=njREZgiu-4g
Pergunta de @veraode68, via Instagram. ⠀
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