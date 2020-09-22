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Cultura

Qual foi o gol mais distante da história do futebol?

91,9 metros, da área oposta. E o melhor de tudo: completamente sem querer.

Por Bruno Vaiano Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 22 set 2020, 12h19 | Atualizado em 29 mar 2021, 09h23
bola na rede
 (Cocoon/Getty Images)
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Qual foi o gol mais distante da história do futebol? Priorizar nos meus resultados Google

91,9 metros, em 2 de novembro de 2013. O goleiro bósnio Asmir Begović defendia o Stoke City contra o Southampton em uma partida da Premier League. Um defensor recuou a bola para dentro da área e, ao ver um membro do time adversário se aproximar perigosamente, Begović deu um forte chute para isolar a bola. ⠀

O cronômetro estava rolando há apenas 13 segundos. A bola percorreu uma linha reta perfeita até o gol do Southampton, quicou por cima do goleiro desprevenido e balançou a rede.⠀

No Brasil, o gol de goleiro mais distante e famoso foi, sem dúvida, o “gol dos ventos uivantes”, marcado por Ubirajara do Flamengo em 19 de setembro de 1970 numa partida contra o Madureira no estádio Luso-Brasileiro (cujo apelido é “estádio dos ventos uivantes”, daí o nome do gol). 

Abaixo, vai um registro do gol de Begović – não encontramos, infelizmente, uma gravação do gol de Ubirajara. 

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https://www.youtube.com/watch?v=njREZgiu-4g

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Pergunta de @veraode68, via Instagram. ⠀

 

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