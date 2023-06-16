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Cultura

Quanto custaria comprar o Louvre completo, com todas as obras dentro?

Qualquer tentativa de cravar um valor para as obras seria arbitrária. Mas dá para estimar o valor do prédio.

Por Maria Clara Rossini 16 jun 2023, 10h27 | Atualizado em 4 jun 2026, 15h50
Ilustração do Museu do Louvre com várias placas anunciando sua venda e mãozinhas oferecendo notas de dinheiro e cartão, além de moedinhas voando nos ares.
 (Maryangela Alves/Superinteressante)
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Quanto custaria comprar o Louvre completo, com todas as obras dentro? Priorizar nos meus resultados Google

O prédio vazio valeria € 7,5 bilhões de acordo com o historiador Patrice de Moncan, que fez um orçamento fictício de imóveis de Paris em 2013. Trata-se do imóvel mais caro da cidade.

Ponha a inflação na conta, converta para o real e temos R$ 48 bilhões pelo palácio de 72 mil m2, cuja construção começou em 1190. É o equivalente a uma empresa do porte da Gerdau, a maior produtora de aço do Brasil, com 30 mil funcionários.

Já o preço dos 380 mil itens do Louvre é incalculável: o valor de mercado de uma pintura ou escultura é o lance final de um leilão, e boa parte do acervo nunca foi negociada.

Para se ter uma ideia, a pintura Salvator Mundi, de Leonardo da Vinci, foi leiloada por US$ 450 milhões em 2017, o que a torna a obra mais cara da história. Em reais, o número passa dos R$ 2 bilhões.

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Um especialista pode até estimar o valor de uma obra específica que nunca foi a leilão, o que é necessário para fazer seu seguro quando ela viaja para ser exposta em outra instituição, por exemplo.

Em caso de perda ou dano, qual será o valor pago ao museu de origem? Nesse caso, o cálculo leva em consideração a época, autor, movimento artístico e relevância para o acervo da instituição.

Atenção para este último ponto: a relevância para o acervo. Isso acrescenta um grau de  dificuldade ao cálculo hipotético. Significa que comprar uma obra de um colecionador privado não é o mesmo que adquiri-la de um museu.

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Uma pintura pode ter um baixo valor de mercado (por ser de um artista pouco conhecido, por exemplo), mas altíssimo valor histórico. Assim, o valor que o Louvre cobraria (caso a obra estivesse à venda) seria bem maior do que o lance em um leilão.

A Mona Lisa foi emprestada uma única vez, em 1963, quando ficou em exposição nos Estados Unidos. Na época, o seguro da obra cobria um valor de US$ 100 milhões, equivalente a US$ 1 bilhão atualmente, ou R$ 5 bilhões. Dá para dizer que a Mona Lisa custaria, pelo menos, o dobro de Salvator Mundi.

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Na dúvida, leve a Torre Eiffel, que sai “só” R$ 18 bi. Dá para comprar a rede Carrefour. 

Fonte: Livro Que vaut Paris?: Histoire et analyse de la propriété immobilière

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Pergunta de @diego.zanchetta, via Instagram

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TAGS:
Leonardo da Vinci
Louvre
Mona Lisa
museu
obra de arte
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