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Sociedade

Que curso preciso fazer para ser psicanalista?

Você já viu um curso superior de graduação em Psicanálise? Pois é: ele não existe.

Por Alexandre Carvalho 19 jan 2023, 17h23 | Atualizado em 4 jun 2026, 15h49
Ilustração de um estagiário no consultório do Freud.
 (Flavia Zella/Superinteressante)
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A princípio, nenhum. A psicanálise não é uma profissão regulamentada, mas de livre exercício no Brasil. Isso permite que qualquer pessoa abra um consultório e coloque uma plaquinha de psicanalista na porta. Não há um conselho para orientar, fiscalizar e disciplinar quem oferece o serviço nem acolher denúncias contra picaretas. Se alguém sentir que foi lesado nessa prestação de serviço, precisa ir direto para a Justiça comum. Também não existe faculdade de psicanálise. Só cursos livres. 

É diferente para quem vai trabalhar como psicólogo, claro. A profissão está regulamentada no país desde 1962. Para atuar na área, é obrigatório ter curso superior de graduação em Psicologia, reconhecido pelo MEC, com duração de cinco anos. E ainda obter registro do Conselho Regional de Psicologia.

Mas quais as diferenças entre psicólogo e psicanalista? O primeiro deve ser capaz de atuar em psicoterapia e fazer diagnósticos das condições psicológicas de um indivíduo. Também tem a chance de se voltar para o mundo acadêmico, estudando o comportamento humano. O profissional pode ter sua própria clínica ou trabalhar em hospitais, escolas e empresas (geralmente nos departamentos de RH).

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Já o psicanalista sem curso superior em outra área relacionada à saúde mental só pode trabalhar no seu consultório mesmo. A psicanálise, criada por Sigmund Freud na virada do século 19 para o 20, é uma ramificação da psicologia. Em vez de oferecer uma terapia propriamente dita, a ideia é investigar o inconsciente do indivíduo por meio do que ele conta sobre seu dia a dia, seus sonhos, seus atos falhos. O objetivo é que, com o direcionamento do psicanalista, a pessoa chegue às próprias conclusões sobre a origem desconhecida do seu sofrimento mental – derivado de emoções e traumas reprimidos. Está mais para uma técnica que leva ao autoconhecimento. E a partir daí é com o paciente: uma vez que os sentimentos doloridos chegam à consciência, a chance de lidar melhor com o mal-estar tende a ser maior.  

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O que geralmente acontece são psicólogos ou médicos psiquiatras, formados, procurarem cursos de especialização em psicanálise, por ver benefícios nos métodos derivados da disciplina de Freud.

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Se você tem ansiedade, depressão, fobias ou simplesmente quer se entender melhor via psicanálise, aqueles com formação superior em Psicologia ou Medicina tendem a ser os mais indicados. (Saiba como começar a fazer terapia nesta matéria da Super.)

Fonte: Conselho Regional de Psicologia da Bahia; Sueli Duarte, psicóloga especializada em psicoterapia de orientação psicanalítica.

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TAGS:
Freud
profissão
psicanálise
Psicologia
TERAPIA
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