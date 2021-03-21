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Saúde

Um sonâmbulo acorda com sono?

Alguns aventureiro noturnos acordam descansados, outros não – tudo depende da duração e frequência dos episódios.

Por Carolina Fioratti 21 mar 2021, 11h39 | Atualizado em 4 jun 2026, 15h32
Ilustração de uma pessoa acordando e, ao fundo, a mesma pessoa fazendo várias atividades enquanto dormia: comendo, brigando com o gato, tomando café e fazendo flexões.
 (Luiza Simão/Superinteressante)
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Pode acontecer, mas não é regra. Tudo depende das peculiaridades de cada paciente, de quanto tempo durou o episódio de sonambulismo e de quantas vezes ele se repete na mesma noite (e ao longo de várias noites).

O sonambulismo se manifesta durante a parte mais profunda do sono, quando não sonhamos (mais especificamente, a fase 3 não-REM). As ocorrências costumam ser breves: algo entre 10 e 20 minutos. Mas podem alcançar até uma hora em alguns pacientes.

Nestes casos, em que há maior privação do sono, o sonâmbulo pode acordar sonolento – o fato de que ele permaneceu inconsciente enquanto agia não significa que realmente tenha descansado.

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O cansaço também é cumulativo: se a pessoa assaltar a geladeira nos braços de Morfeu várias noites seguidas, essa sequência de interrupções pode gerar uma exaustão crônica. Como a dos pais de recém-nascidos, que acordam toda noite com o nenê chorando.

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Pergunta de @brennoband, via Instagram

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Fonte: Daniel Suzuki, do Laboratório do Sono e Ambulatório de Distúrbios do Sono (ASONO) do HCFMUSP

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TAGS:
Distúrbios do sono
privação do sono
Sonambulismo
sono
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