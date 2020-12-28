Avatar do usuário logado
Usuário
Assine Super
🔥 Esquenta Black Friday com PREÇO BAIXO! Assine Revista Impressa + Digital Premium e aproveite! 🤑
Comportamento

Tempo médio de sono aumentou em uma hora durante a pandemia

Os dados de 100 mil pessoas foram coletados por um aplicativo de monitoramento de sono. Os países com maiores taxas de isolamento também ganharam mais tempo na cama.

Por Bruno Carbinatto 28 dez 2020, 21h11 | Atualizado em 4 jun 2026, 15h30
Jovem dormindo após as 9:00 hs da manhã.
 (Heath Korvola/Getty Images)
Continua após publicidade
Tempo médio de sono aumentou em uma hora durante a pandemia Priorizar nos meus resultados Google

O ano de 2020 mudou a rotina da maioria das pessoas – muitas vezes para pior, é claro. Mas houve melhora em pelo menos um aspecto: o tempo de sono das pessoas ao redor do mundo aumentou em uma hora, graças às medidas de contenção da pandemia de Covid-19.

É isso que mostram os dados reunidos pelo aplicativo de celular Sleep as Android, que registra a rotina do sono dos usuários. Uma equipe de cientistas americanos liderada por Jeff Huang, professor na Universidade Brown, reuniu dados anônimos de mais de 100 mil pessoas ao redor do mundo para analisar como os hábitos de sono mudaram ao longo do ano em comparação com 2019. Os resultados foram compartilhados por Huang em seu blog pessoal.

Na maioria dos países, as pessoas continuaram a ir para a cama nos mesmos horários de sempre ou pouco tempo depois. A diferença foi que, desde março, elas passaram a acordar uma hora mais tarde – ou seja, aumentaram uma hora no total de tempo descansando. Isso se deve às medidas de contenção do coronavírus, que incluíram quarentenas, fechamentos de estabelecimentos e regime de home office em muitos empregos. Sem precisar se locomover até o trabalho, muitas pessoas aproveitaram para dormir um pouco mais.

Continua após a publicidade

O fenômeno é observado em uma comparação rápida feita pelos cientistas: olhando os dados das duas primeiras terças-feiras de abril de 2019, é possível ver que 50% dos usuários do aplicativo acordavam antes das 07:00 do horário local. Nas duas primeiras terças-feiras de 2020, mais de 65% dos usuários acordaram depois desse horário.

Siga

Os dados também revelam diferenças regionais importantes. A maior parte dos usuários só passou a dormir mais a partir de março, quando países da Europa, como Itália e França, impuseram lockdowns. No Brasil, atingimos o pico de sono entre o fim de março e o começo de abril.

Continua após a publicidade

Na China, os moradores passaram a acordar quase duas horas além do costume nos primeiros dias da pandemia, quando o país passava por uma das quarentenas mais rigorosas do mundo. Depois da situação ser controlada, porém, o tempo de sono voltou a se aproximar do observado em 2019, algo que também aconteceu em outros países que controlaram bem a pandemia em seus territórios, como Austrália, Nova Zelândia e Japão.

Países que não optaram por medidas de contenção, como a Suécia, mudaram menos os hábitos de repouso em comparação com aqueles que fecharam suas economias. No entanto, de modo geral, todos os países observaram um aumento no tempo de sono de suas populações, seja em maior ou menor grau.

Continua após a publicidade

Os números representam uma média geral, e variam muito de pessoa para pessoa. Também teve gente que foi na contra-mão: 17% dos usuários do app dormiram menos este ano do que no ano passado. Além disso, os dados só revelam detalhes sobre o tempo de sono, mas não sobre a qualidade dele, que depende de outros fatores. Os especialistas lembram que a ansiedade e o medo com a situação do mundo podem ter atrapalhado o sono de muitos durante a pandemia.

Os dados do app também revelam que o sono durante a pandemia não foi equilibrado: assim como em 2019, os usuários dormiram (muito) mais nos finais de semana do que nos dias úteis. Isso indica que a quantidade de sono durante a semana continua sendo insuficiente – e aí o corpo precisa compensar nos dias de descanso.

Continua após a publicidade

 

Publicidade
TAGS:
sono
Assine Abril

Superinteressante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

Veja

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Veja Saúde

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Você RH

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

Quatro Rodas

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Claudia

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Veja Negócios

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja, um celular e um notebook exibindo conteúdo digital, sobre fundo escuro com o texto BLACKFRIDAY repetidoBanner de Black Friday com fundo roxo e preto, exibindo a palavra BLACKFRIDAY repetida. À direita, um laptop prateado com uma imagem de carro na tela, um smartphone com um site de notícias e uma revista Veja aberta com uma foto de comida.
ECONOMIZE ATÉ 87% OFF

Digital Essencial

Enquanto você lê isso, o mundo muda — e quem tem Superinteressante Digital sai na frente.
Tenha acesso imediato a ciência, tecnologia, comportamento e curiosidades que vão turbinar sua mente e te deixar sempre atualizado.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
ESQUENTA BLACK FRIDAY

Revista em Casa + Digital Premium

Superinteressante todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Premium
De: R$ 29,99/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).