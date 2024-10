11 truques da ciência para você aumentar sua produtividade

Por Marina Demartini, de EXAME.com

Ser produtivo na era digital é uma tarefa difícil, não é? São tantas distrações que muitas pessoas dão conselhos sobre como agir para aumentar a produtividade da empresa ou para ter uma vida mais organizada. O problema é que as dicas nem sempre dão certo. Por isso, confira estudos científicos que comprovam quais são os melhores métodos para homens e mulheres serem mais produtivos no trabalho e em casa.

1. Tenha plantas no seu escritório

Com a crise econômica atual, o que as empresas mais querem é diminuir gastos. Viagens, lanches e até o café foram cortados do orçamento das companhias. No entanto, de acordo com um estudo da Universidade de Queensland, as plantas devem permanecer nos escritórios. Segundo os pesquisadores, áreas de trabalho com plantas podem aumentar a produtividade dos empregados em 15%. Agora você tem mais um motivo, além do design, para tirar o bonsai da gaveta.

2. Veja imagens fofas no trabalho

Quem consegue resistir a filhotes de cães e gatos? Imagens de animais e bebês fofos inundam as mídias sociais todos os dias. Porém, o que você provavelmente não sabe é que, além de lindas, as fotos desses animais também podem te ajudar a ser mais produtivo. Um estudo japonês descobriu que quando as pessoas veem essas imagens, elas sentem a necessidade de cuidar desses animais e bebês e acabam, consequentemente, prestando mais atenção aos pequenos detalhes no trabalho.

3. Faça pausas a cada 90 minutos

Um estudo da Staples descobriu que 66% de seus funcionários gastam mais de oito horas por dia no trabalho e que mais de 25% deles não fazem uma pausa além do almoço. Um em cada cinco entrevistados disseram que se sentiam culpados ao fazer pausas. Claro que não é pra você ficar mais tempo fora do que dentro do escritório. Porém, de acordo com Tony Schwartz, autor do livro The Way We’re Working Isn’t Working, para ser ainda mais produtivo, você precisa fazer pausas de 20 minutos a cada 90 minutos de trabalho. Segundo Schwartz, um estudo mostrou que violinistas treinavam por 90 minutos e descansavam um período para aumentar a atenção, o foco e a energia.

4. Tire um cochilo durante a tarde

Ter uma boa noite de sono é importante. Porém, nem sempre é possível dormir sete ou oito horas por dia. Devido à fadiga, muitas pessoas tomam várias xícaras de café e comem alimentos a base de açúcar para se manterem acordadas. Segundo um estudo da Universidade de Harvard, a solução para esse problema é cochilar de 20 a 30 minutos toda tarde. De acordo com os pesquisadores, os humanos possuem um relógio biológico localizado no hipotálamo, onde células comandam o ciclo de sonos. Esse calendário, normalmente, para de funcionar tão bem à tarde devido ao cansaço. Assim, um cochilo nesse horário é uma maneira de fazê-lo voltar a trabalhar. 5. Trabalhe em casa (se você puder, claro) Você pode até achar que trabalhar em casa pode ser pior. No entanto, uma pesquisa da Universidade de Stanford aponta que trabalhar em casa aumenta em 12% a sua produção. Eles dividiram 225 funcionários de uma agência chinesa em dois grupos: um ficaria trabalhando em casa por quatro dias e outro seguiria uma rotina normal. Após nove meses, os pesquisadores descobriram a melhora de 12% na produtividade. Segundo os cientistas, isso acontece porque o silêncio do ambiente e o fato de você não ter colegas para tirarem sua atenção aumentam sua concentração. 6. Escute suas músicas preferidas Talvez você já tenha ouvido falar que escutar música clássica ajuda as pessoas a se concentrarem mais. Porém, de acordo com Teresa Lesiuk, professora de terapia musical da Universidade de Miami, o tipo de música que realmente ajuda você a produzir mais é aquele que… você prefere. Isso mesmo. Em um estudo envolvendo especialistas em tecnologia da informação, ela descobriu que aqueles que ouviam música no trabalho faziam suas tarefas mais rapidamente e tinham ideias melhores do que aqueles que não escutavam músicas. Isso acontece porque sons melodiosos liberam dopamina, um hormônio ligado a prazer. 7. Interaja nas redes sociais durante o trabalho Pode até parecer piada, mas interagir nas redes sociais pode te ajudar a trabalhar melhor. Um estudo da Universidade do Kansas, nos EUA, revelou que fazer pausas para usar o smartphone pode ser um benefício para a produtividade. Os pesquisadores entrevistaram 72 funcionários de indústrias sul-coreanas. Eles fizeram o download de um app especialmente projetado para o smartphone, que mediu o tempo gasto da utilização do dispositivo durante o trabalho. Os resultados mostraram que quando os participantes usaram as mídias sociais no aparelho, eles se sentiram mais dispostos para trabalhar. Porém, a pesquisa mostrou que o funcionário deve usar as redes sociais por, no máximo, 20 minutos no trabalho. 8. Faça exercícios no primeiro horário do seu dia Apesar de muitas pessoas preferirem fazer exercícios depois do expediente, uma pesquisa da Universidade Estatal Appalachian sugere que, se você quer baixar sua pressão arterial, ter uma boa noite de sono e, consequentemente, ser mais produtivo, você deve se exercitar de manhã bem cedo. No estudo, os participantes foram divididos em três grupos: os que se exercitaram por 30 minutos, três vezes ao dia, às 7h da manhã, e outros que faziam exercícios nos horários das 13h e das 19h. As pessoas que se exercitaram às 7h tiveram uma queda de 10% na pressão arterial e também tiveram sonos mais longos e de qualidade. 9. Faça uma coisa de cada vez A correria do cotidiano deixa quase todo mundo meio tonto. São tantas coisas para fazer que você fica com a sensação de que vai explodir. Uma pesquisa do Bureau Nacional de Pesquisas Econômicas dos EUA revelou que trabalhadores multitarefas são menos produtivos do que os funcionários que fazem uma tarefa de cada vez. Segundo o estudo, se você precisa fazer duas coisas ao mesmo tempo, atrele a atividade cognitiva com um exercício físico que você não necessita pensar. A explicação dos pesquisadores é que seu cérebro não consegue se concentrar em duas distrações cognitivas de uma vez. 10. Coma alimentos saudáveis Além de ser moda entre as celebridades, tomar aquele suco detox pode realmente melhorar sua produtividade. De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), níveis de nutrição adequados podem aumentar a produtividade em 20%. O cérebro precisa de glicose para funcionar, porém comer doces e comidas açucaradas enviam uma quantidade exagerada de glicose para a corrente sanguínea. Isso faz com que as pessoas sintam-se mais cansadas e, consequentemente, menos produtivas. Já alimentos como peixes, nozes, grãos, e até mesmo o chocolate escuro/amargo, são ótimos para quem quer estar bem disposto no trabalho. 11. Não sonhe (muito) alto Sabe aquela história de que o tombo é maior quando você sonha muito alto? Então, parece que ela não está tão errada assim. Ter determinação é importante tanto para a vida profissional como para a pessoal. Contudo, é melhor não ficar imaginando que você já é um sucesso. Segundo um estudo do Jornal de Psicologia Social Experimental, a visualização positiva sobre o futuro não funciona e, na verdade, te torna mais propenso a falhar. Imaginar constantemente o sucesso faz você se sentir menos ambicioso e produtivo. Isso faz com que seu cérebro aceite o sucesso sonhado como algo já suficientemente bom, para que você não se esforce para alcançar o seu desejo real.