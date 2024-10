Projeto de revitalização promove intervenções urbanas em vários pontos do Rio Pinheiros

Por Loriza Kettle

Foi tentando superar uma desilusão amorosa que a designer Carol Ferrés teve inspiração para melhorar o mundo em que vive. Ela começou a pedalar pela ciclovia na região do Rio Pinheiros com objetivo de refletir sobre sua vida e percebeu o que a cidade inteira já desconfia: a situação do rio não está das melhores. Ela começou, então, a pensar no que poderia fazer para que o rio um dia ficasse mais convidativo à população. Surgiu aí o “Viva Rio Pinheiros”.

O projeto visa a ocupação das margens do Rio Pinheiros. Para isso, foram mapeados oito pontos de intervenções na pista de bicicletas, da Ponte do Jaguaré até a Vila Olímpia. O processo acontecerá em duas etapas e começará com a revitalização do muro da estação Pinheiros da CPTM e do viaduto da Cidade Universitária. O lançamento da primeira etapa acontece no dia 23 de novembro e conta com o apoio da Revista Superinteressante.

Nesse dia haverá um passeio de bike com apoiadores do projeto, um almoço no Parque do Povo e uma conversa sobre questões relacionadas à água, principalmente sobre a crise de abastecimento que atinge o estado. O evento está aberto ao público em geral, qualquer um pode participar. Na segunda etapa, prevista para 2015, serão grafitados muros e pontes em parceria com um grupo de artistas. No primeiro semestre será feita uma galeria de arte ao longo da ciclovia, com a temática “rio”, sobre soluções e sentimentos. Cada artista pode sugerir o que quiser.

Para bancar essa segunda etapa, Carol aguarda o resultado de editais do governo estadual. Mas há um plano B: financiamento coletivo. E é aí que você pode ajudar também. Os valores variam de 25 a 240 reais e os brindes são de acordo com o valor doado. Carol não quer mudar só a estética do Rio Pinheiros, também quer promover encontros para discutir o problema da poluição. Segundo dados da CPTM, 40 mil pessoas frequentam a ciclovia da Marginal Pinheiros mensalmente.

A campanha de financiamento coletivo tem uma meta total de 14.900 reais, dividida igualmente entre a primeira e segunda etapa do projeto. O valor de cada intervenção é 6.500 reais, respectivamente. Quem se animar contribuir com a campanha por um Rio Pinheiros mais limpo e agradável pode participar pelo link. E quem quiser maiores informações pode visitar o site do projeto.

