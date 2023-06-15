3 notícias sobre: digital influencers

Faturamento global pode chegar a US$ 21 bilhões

Isso é quanto os influenciadores de todo o mundo devem faturar este ano, segundo estimativa da empresa dinamarquesa Influencer Marketing Hub, que entrevistou 3.500 agências de propaganda, anunciantes e influenciadores (1). De acordo com a pesquisa, 63% das empresas separam verba de marketing para os influencers – que, em 42% dos casos, cobram para mostrar produtos nas redes sociais.

França decreta fim do Photoshop escondido

O parlamento francês aprovou uma lei com regras para os influenciadores digitais: eles serão obrigados a dizer se usaram filtros ou softwares para retocar suas fotos e vídeos (a informação deverá constar nos próprios posts). Os influencers também deverão informar quando um de seus posts for patrocinado. A pena para quem desrespeitar a lei é de até 6 meses de prisão e multa de 300 mil euros.

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EUA criam regra para defender crianças

O estado de Illinois aprovou uma lei para proteger influenciadores infantis – cujos pais deverão, a partir de agora, depositar no mínimo 30% do dinheiro faturado pela criança em uma conta bancária especial, que o influencer poderá sacar quando fizer 18 anos. Os pais também deverão informar às autoridades quanto dinheiro estão recebendo, e em quantos minutos de vídeo a criança apareceu.

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Fonte 1. The State of Influencer Marketing 2023. Influencer Marketing Hub.