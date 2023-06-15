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Comportamento, Sociedade

3 notícias sobre: digital influencers

Eles nunca ganharam tanto. Mas também estão na mira da lei.

Por Bruno Garattoni Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 15 jun 2023, 15h32
Colagem com um celular com uma live e balões de coração e cifrões subindo, câmera no tripé com ring light e uma tela de edição de imagem.
 (Yasmin Ayumi/Superinteressante)
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3 notícias sobre: digital influencers Priorizar nos meus resultados Google

Faturamento global pode chegar a US$ 21 bilhões 

Isso é quanto os influenciadores de todo o mundo devem faturar este ano, segundo estimativa da empresa dinamarquesa Influencer Marketing Hub, que entrevistou 3.500 agências de propaganda, anunciantes e influenciadores (1). De acordo com a pesquisa, 63% das empresas separam verba de marketing para os influencers – que, em 42% dos casos, cobram para mostrar produtos nas redes sociais

França decreta fim do Photoshop escondido

O parlamento francês aprovou uma lei com regras para os influenciadores digitais: eles serão obrigados a dizer se usaram filtros ou softwares para retocar suas fotos e vídeos (a informação deverá constar nos próprios posts). Os influencers também deverão informar quando um de seus posts for patrocinado. A pena para quem desrespeitar a lei é de até 6 meses de prisão e multa de 300 mil euros. 

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EUA criam regra para defender crianças

O estado de Illinois aprovou uma lei para proteger influenciadores infantis – cujos pais deverão, a partir de agora, depositar no mínimo 30% do dinheiro faturado pela criança em uma conta bancária especial, que o influencer poderá sacar quando fizer 18 anos. Os pais também deverão informar às autoridades quanto dinheiro estão recebendo, e em quantos minutos de vídeo a criança apareceu.

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Fonte 1. The State of Influencer Marketing 2023. Influencer Marketing Hub.

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