Elpídio Galvão Filho

Quando encostamos o ouvido numa concha, por que temos a impressão de ouvir o barulho do mar?

Com o seu interior semelhante a um labirinto em espiral, a concha funciona como uma caixa de ressonância, que concentra e amplifica os sons, produzindo um efeito parecido com o barulho do mar. Esse fenômeno, conhecido como reverberação, é a soma dos várias “ecos” produzidos dentro da concha. “A concha capta os sons residuais do ambiente, aqueles que não são registrados normalmente porque se propagam em todas as direções, isto é, passam direto pelo ouvido”, explica o otorrino Perboyre Sampaio, do Hospital das Clínicas, de São Paulo. Dentro da concha, as ondas sonoras repercutem, refletindo-se em cada uma das paredes, assim como a fala de alguém numa caverna. Vale ressaltar que a reverberação não surge do nada; se estivermos num compartimento fechado, em silêncio absoluto, não adiantará levar a concha ao ouvido.