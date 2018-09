Por que domingo é o dia mais deprê da semana?

Em 1969, o Minnesota State Hospital, nos Estados Unidos, descobriu que, no domingo, algumas pessoas têm falta de entusiasmo semelhante à dos pacientes com depressão. Mas o culpado não é o primeiro dia da semana – é o seguinte. “As pessoas tendem a preferir sexta a domingo porque na sexta nós vemos o fim de semana que chegará e, no domingo, a única coisa em que pensamos é na semana de trabalho”, disse a neurocientista americana Tali Sharot no fórum de tendências TED. Ou seja, é uma questão de antecipação.

E, assim, a culpa pode recair em tudo que envolve domingo: programas da TV, lojas fechadas na rua etc. Claudio Martins, da Associação Brasileira de Psiquiatria, diz que pessoas que sofrem com mudança de rotina ficam perdidas ao ter que preencher o domingo. “Gente sem um núcleo afetivo estabelecido, familiar ou amoroso, sente um vazio”, explica. Já os que gostam do trabalho ou têm um bom relacionamento afetivo e se divertem com os amigos tendem a gostar mais desse dia.

3 assuntos para seu próximo almoço de domingo

O dia mais chato da história…

…Foi 11 de abril de 1954. Um programa cruzou 635 milhões de fatos históricos e constatou que nada relevante aconteceu nesse dia – um domingo.

Sunday, boring Sundae

O sundae foi criado por volta de 1880 em homenagem ao domingo (que, em inglês, é sunday). Diz a lenda que as crianças ganhavam o doce quando se comportavam na missa.

Vídeocassetadas de novo!?

Domingo é o dia de maior audiência na TV. Pensar no que fazer (parque ou cinema? Praia ou shopping?) no dia de folga pode desgastar as pessoas, segundo o psicólogo Claudio Martins. Por isso, largar-se no sofá é tão tentador.