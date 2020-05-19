O departamento de polícia do Condado de Geauga, em Ohio (EUA), conta com um integrante muito especial. É a cadelinha Midge, uma mestiça de chihuahua com terrier que mede apenas 28 cm de altura. Ela trabalha com apreensões de drogas e aparece no Guinness Book como o menor cão policial do mundo. O Livro dos Recordes, aliás, está cheio de marcas relacionadas a cachorros. Conheça algumas.

Pesadão-dão

O maior peso-pesado da história dos cães foi o mastiff inglês Zorba. Nascido em 1981, o bichão chegou a pesar 155 kg quando tinha 8 anos. Para se ter uma ideia, um labrador macho pesa por volta de 30 kg quando adulto. Ou seja, na balança, o mastiff valia por cinco labradores. A raça é conhecida por gerar cachorros grandalhões mesmo, mas os machos ficam em torno de 95 kg. Zorbão é que era bom de garfo e saiu bastante da curva. Ele também foi considerado o cachorro mais longo do mundo, com 2,51 m de comprimento do nariz até a ponta da cauda. É mais ou menos a extensão de um carro compacto de dois lugares.

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Vovôs australianos

Deve haver algo especial na ração servida no Estado de Victoria, na Austrália. Isso porque os dois cães mais longevos da história foram registrados lá. O recordista oficial é o boiadeiro australiano Bluey, que viveu 29 anos, 5 meses e 7 dias. Ele nasceu em 1910 e trabalhou mais de 20 anos como cão-pastor, ajudando a organizar a criação de ovelhas e bois de uma fazenda. Bluey morreu em 1939 e só foi superado, recentemente, pela kelpie australiano Maggie. A cadelinha fez a alegria da família do produtor de leite Brian McLaren por 30 anos, de 1986 até 2016. Entretanto, a marca da vovó Maggie não pôde ser oficializada, pois seu dono perdeu os documentos comprobatórios.

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Dogues gigantes

O panteão dos cães mais altos de todos os tempos é ocupado pelo dogue alemão Zeus, que chegou a 1,11 m sobre quatro patas, medindo-se do chão até o dorso, sem contar a cabeça. É mais do que a maioria dos pôneis alcança em estatura – e aproximadamente o tamanho de uma criança de 6 anos. Zeus vivia em Michigan (EUA) e faleceu em 2014, quando tinha 5 anos. Atualmente, outro dogue alemão, Freddy, aparece no Guinness como o maior cão vivo, medindo 1,04 m. Apoiado em duas patas, o brutamontes chega a 2,25 m de altura. Quase o tamanho de uma porta.

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A pequena Milagre

A chihuahua Miracle Milly é o cão mais baixo do mundo, com 9,65 cm de altura. Isso equivale ao tamanho de uma caneca de café. A pequerrucha tem 7 anos e mora na Flórida (EUA). Ela pesa apenas 450 gramas. Essa coisinha detém outro recorde: é o chihuahua mais clonado do mundo. Até julho de 2018, a Sooam Biotech, da Coreia do Sul, já havia feito 49 cópias de Milly.

O menor cão registrado na história, entretanto, foi um yorkshire que viveu em Blackburn, na Inglaterra. O baixote media 9,5 cm e morreu em 1945. Em termos de comprimento, o primeiro lugar do Guinness fica com a chihuahua Brandy, que tem 15,2 cm do nariz à ponta da cauda. É o tamanho de uma caneta esferográfica.