O departamento de polícia do Condado de Geauga, em Ohio (EUA), conta com um integrante muito especial. É a cadelinha Midge, uma mestiça de chihuahua com terrier que mede apenas 28 cm de altura. Ela trabalha com apreensões de drogas e aparece no Guinness Book como o menor cão policial do mundo. O Livro dos Recordes, aliás, está cheio de marcas relacionadas a cachorros. Conheça algumas.

Pesadão-dão

O maior peso-pesado da história dos cães foi o mastiff inglês Zorba. Nascido em 1981, o bichão chegou a pesar 155 kg quando tinha 8 anos. Para se ter uma ideia, um labrador macho pesa por volta de 30 kg quando adulto. Ou seja, na balança, o mastiff valia por cinco labradores. A raça é conhecida por gerar cachorros grandalhões mesmo, mas os machos ficam em torno de 95 kg. Zorbão é que era bom de garfo e saiu bastante da curva. Ele também foi considerado o cachorro mais longo do mundo, com 2,51 m de comprimento do nariz até a ponta da cauda. É mais ou menos a extensão de um carro compacto de dois lugares.

Saltadores – Em 2017, O galgo Feather deu o salto mais alto já registrado: 1m91cm. Já o labrador Taz e o galgo Cochiti têm a marca do salto mais longo: 9,44 m.

ZOREIA – O bloodhound Tigger, de Illinois (EUA), morto em 2009, foi o cão mais orelhudo de todos. As medidas: 34,9 cm na direita e 34,2 cm na esquerda.

RABICÓ – O lebrel irlandês Keon entrou para o Guinness por possuir o maior rabo canino. A sua cauda mede 76,8 cm, quase o tamanho de um espeto de churrasco.

Vovôs australianos

Deve haver algo especial na ração servida no Estado de Victoria, na Austrália. Isso porque os dois cães mais longevos da história foram registrados lá. O recordista oficial é o boiadeiro australiano Bluey, que viveu 29 anos, 5 meses e 7 dias. Ele nasceu em 1910 e trabalhou mais de 20 anos como cão-pastor, ajudando a organizar a criação de ovelhas e bois de uma fazenda. Bluey morreu em 1939 e só foi superado, recentemente, pela kelpie australiano Maggie. A cadelinha fez a alegria da família do produtor de leite Brian McLaren por 30 anos, de 1986 até 2016. Entretanto, a marca da vovó Maggie não pôde ser oficializada, pois seu dono perdeu os documentos comprobatórios.

VALE OURO – Em 2011, um milionário chinês pagou 10 milhões de yuans (R$ 4,8 milhões) pelo mastim tibetano Big Splash, o cão mais caro da história.

LINGUARUDO – O boxer Brandy, morto em 2002, tinha a maior língua já vista em um cão, com 43 cm. A atual recordista é Mochi. O linguão dessa são-bernardo tem 18,58 cm.

NO TALO – O latido mais alto bateu 113,1 decibéis e foi emitido pelo golden retriever Charlie, da Austrália. É quase o volume de uma caixa de som em um show de rock.

Dogues gigantes

O panteão dos cães mais altos de todos os tempos é ocupado pelo dogue alemão Zeus, que chegou a 1,11 m sobre quatro patas, medindo-se do chão até o dorso, sem contar a cabeça. É mais do que a maioria dos pôneis alcança em estatura – e aproximadamente o tamanho de uma criança de 6 anos. Zeus vivia em Michigan (EUA) e faleceu em 2014, quando tinha 5 anos. Atualmente, outro dogue alemão, Freddy, aparece no Guinness como o maior cão vivo, medindo 1,04 m. Apoiado em duas patas, o brutamontes chega a 2,25 m de altura. Quase o tamanho de uma porta.

Grandalhões: a média de altura de um dogue alemão fica em torno de 80 cm.

HABILIDOSO – O border collie Hero apresentou 49 truques diferentes em apenas um minuto, durante um programa de TV dos EUA, em 2018. Jamais um cão havia sido tão rápido.

CÃOSAMENTO – O maior casamento canino foi realizado no dia 19 de maio de 2007, em Littleton, no Colorado (EUA), quando 178 casais de peludos juntaram os trapinhos.

A pequena Milagre

A chihuahua Miracle Milly é o cão mais baixo do mundo, com 9,65 cm de altura. Isso equivale ao tamanho de uma caneca de café. A pequerrucha tem 7 anos e mora na Flórida (EUA). Ela pesa apenas 450 gramas. Essa coisinha detém outro recorde: é o chihuahua mais clonado do mundo. Até julho de 2018, a Sooam Biotech, da Coreia do Sul, já havia feito 49 cópias de Milly.

O menor cão registrado na história, entretanto, foi um yorkshire que viveu em Blackburn, na Inglaterra. O baixote media 9,5 cm e morreu em 1945. Em termos de comprimento, o primeiro lugar do Guinness fica com a chihuahua Brandy, que tem 15,2 cm do nariz à ponta da cauda. É o tamanho de uma caneta esferográfica.